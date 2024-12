A tiszta, harapós téli levegő fitté és életerőssé tesz. Éppen ezért a szabadban való testmozgás kimondottan javasolt, még akkor is, ha a hőmérő mínusz fokokat mutat. A sport télen amúgy is fontosabb, mint nyáron, hiszen a hidegben lelassul az anyagcsere, miközben az immunrendszernek magasabb fokozaton kell dolgoznia. Télen, ha például kocogni indulsz, alaposabban melegíts be, mint egyébként, majd az első néhány percben gyalogolj erős tempóban. Így az izmok kellőképpen átmelegednek, és megfelelő lesz a vérellátásuk.

Nem kell, hogy a tél a betegségről szóljon - Sportolj a szabadban!

Forrás: Shutterstock

Ha tél, irány a szabad levegő

A mínuszok idején különösen oda kell figyelni az öltözködésre. A test által termelt hő több mint 40 százaléka a fejen keresztül távozik, ezért fontos sapkát hordani. E módon a fülünket is védhetjük, mely szintén érzékeny a mínuszokra. A kéz- és lábfejek szintén igen hamar kihűlnek. Ha sokáig tartózkodsz a szabadban, rétegesen kell felöltözni, vigyázva arra, hogy kívülről lehetőleg vízhatlan legyen a ruházat, mégse izzadj bele. Az verejtékes bőrfelszín hőleadása ugyanis sokkal nagyobb a szárazénál! A kesztyű viselése elengedhetetlen, a kötött változat azonban a széltől nem védi kellőképpen az érzékeny bőrt. Télen ne hordj szűk lábbelit és túl szoros ruházatot, mert ez rontja a vérellátást, és nem hagy helyet a szigetelő levegőrétegnek a bőr és a ruházat között.

Figyeld a hőmérőt!

Ügyelj rá, hogy kisgyerekek ne nyalogassanak, illetve fogdossanak csupasz kézzel jóval fagypont alatti fémtárgyakat, mert fagyási sérüléseket szenvedhetnek. A kisebb fagyások felengedés után az égési sebekhez hasonlóan viselkednek. Szerencsére a sérülések nagy része csak felszíni, és kis területet érint, így nyom nélkül gyógyul.

Jó tudni Nem csak fogvacogtató hidegben, hanem már 4-5 foknál is bekövetkezhet fagyás a gyenge vérellátottságú testrészeken, elsősorban a gyerekeknél, időseknél vagy az érszűkületes betegeknél.

Napsütésre várva

Fény hiányában megváltozik a szervezet hormonháztartása. A fény mennyiségétől függ ugyanis a melatonin nevű hormon aktivitása, amely a hangulatért felelős szerotonin hormon szintjére hat. Télen emiatt vagyunk érzékenyebbek a stresszre, és emiatt küzdenek sokan depressziós tünetekkel. A legkritikusabb időszak a február, amikor a test energiatartaléka már kimerülőben van. A téli hangulatzavar fokozott étvággyal, hízással és megnövekedett alvásigénnyel párosul.

Használd ki a nappali órákat Jól felöltözve a fagypont alatti hőmérséklet ellenére is élvezheted a napsütést, ha kiülsz egy parkba, vagy sétálsz egy nagyot. A fény fokozza a szervezet D-vitamin-termelését, erősíti a csontokat, nem mellesleg pedig jókedvre derít. Vigyázat: ha síelni mész, ilyenkor se feledkezzen meg a bőr UV-védelméről!

Hizlaló falatok helyett

Mivel télen az anyagcsere lassabb, jobban oda kell figyelned arra, mit eszel, illetve törekedned kell arra, hogy a télen jellemző szénhidrátéhséget ne édességekkel csillapítsd

Minden napot indíts bőséges, kalóriadús reggelivel, és egy-két korty meleg italt is fogyassz el.

Tízóraira, illetve uzsonnára jöhetnek a gyümölcsök (alma, banán, narancs, mandarin, kivi) vagy az aszalt gyümölcsök, joghurtok, illetve olajos magvak.

Az ebéd lehetőleg zsírmentes fogásokból, sovány húsból, halból álljon. Köretként friss saláta helyett ilyenkor ehetsz zöldköretet, továbbá C-vitaminban igen gazdag savanyú káposztát. Hetente egyszer-kétszer egy kisebb sütemény is belefér a menübe.

A vacsorára este hét előtt keríts sort. Ha lefekvésig megéhezel, egy szem gyümölcs, egy kis szelet sajt és egy nagy pohár víz vagy egy kis adag gyümölcsjoghurt elveszi az éhséget.