5 tipp, hogy könnyebben viseld a sötétséget

Ha normál munkaidőben dolgozol, előfordulhat, hogy még sötét van, amikor kilépsz az otthonod ajtaján, és már sötét van, amikor elhagyod az irodát. Az évnek ebben a szakaszában a nappalok rövidebbek, a nap későn kel és korán, egyre korábban nyugszik.Kutatások szerint a napfényes órák számának csökkenése miatt a szervezet több melatonint, az álmosságot kiváltó hormont, és kevesebb szerotonint, a hangulatot szabályozó hormont termel. Az eredmény: a sötét téli estéken nehezen találjuk meg magunkban a motivációt arra, hogy a kanapén kuporogáson kívül bármi mást is tegyünk. Szakemberek szerint ennek nem feltétlenül kell így lennie, néhány tipp kipróbálása segíthet, hogy visszatérjen a jókedved.

Tippek, hogy ne kelljen egész télen a kanapén gubbasztanod

Forrás: Shutterstock

Tippek, amelyek visszahozzák a jókedvedet és visszaadják a motivációdat

1. Gondold át, mit miért szeretnél csinálni

Ha egy zsúfolt munkanap végén azon kezdesz gondolkodni, hogy mi mindent kellene még aznap megcsinálnod, állj meg egy pillanatra, és inkább azon gondolkodj el, hogy a kötelezők helyett mit és miért szeretnél tenni. Szeretnél egy barátoddal vacsorázni, hogy ápolt kettőtök kapcsolatát? Beiratkoznál egy edzőterembe, vagy valamilyen órára, hogy mozgással javíts a hangulatodon? Ha pontosan meghatározod a motivációdat, sokkal könnyebben teszel olyasmit, ami kizárólag érted van.

2. Hozd szinkronba a tested és az agyad

Talán kicsit unalmasnak tűnhet, mert a csapból is ez folyik, ráadásul már próbáltad, és nem megy. Sokan gondolnak így a meditációra, de jó hírünk van! Ha nem megy a meditáció, próbáld ki a relaxációt, végezz légzőgyakorlatokat, jógázz, de akár sétálhatsz is. Utóbbiból 10-15 perc a friss levegőn, csodákat tesz a lélekkel (is). A lényeg, hogy olyasmit csinálj, ami összehangolja a testedet és az elmédet.

3. Ülj le néhány percre egy fénydoboz elé

Ha a nap végén különösen letargikusnak érzed magad, fontold meg, hogy 20-40 percre leülj egy fénydoboz elé. Miért? Mert a téli hónapokban tapasztalt hangulat- és energiaváltozások nagy része a napfény hiányának köszönhető. A fénydoboz utánozza a természetes fényt, így stabilizálhatja a hangulatért felelős hormonokat, és ha egy ilyen lámpa előtt táborozunk, az feldobhatja a hangulatunkat és az energiaszintünket is. De vigyázz, lefekvés előtt ne használd, mert megzavarja az alvást. Olyan fénydobozt vásárolj, ami legalább 10 000 lux fényintenzitású fényt bocsát ki, és 12-24 centiméterre helyezd el az arcodtól.