Így él ma az agynélküli kisfiú: megdöbbentő fotók a ma már 12 éves Noah-ról

Noah Wall nyitott gerinccel látta meg a napvilágot, és az agyának csupán két százaléka fejlődött ki. Az orvosok nem sok jóval biztatták a szülőket, nem hittek benne, hogy a kicsi sokáig élhet, sőt, az ultrahangos felvételeket látva a terhességmegszakítást javasolták.

Noah Wall szüleit nem sok jóval biztatták az orvosok

Forrás: Northfoto

Noah Wall története szinte csodaszámba megy

Noah Wall végül 12 szakember segítségével jött világra, és bár a nyitott gerince miatt kerekesszékbe kényszerült, hatéves korára már kifejlődött az agya - egyesek szerint nem is agy nélkül született, hanem az egy cisztában felgyülemlett folyadék miatt összenyomódott a koponyán belül - 80 százaléka. Ez persze a szülei, Shelley és Rob Wall gondos utánajárásának is köszönhető, akik egy ausztrál neurológiai központba vitték Noah-t, ahol neurofizikai kezelést kapott. A ma már 12 éves Noah bár még mindig kerekesszékben él, önállóan eszik, tud beszélni, érti, amit mondanak neki, és már lábait is tudja mozgatni.

Fellépett a Royal Albert Hallban

Noah 2024 áprilisában részt vett The Music Man Projectben a Royal Albert Hallban. A kisfiú a The Music Man Project, a fogyatékkal élők zeneoktatási jótékonysági szervezetének csoportjával énekelt. Noah a Variety gyermekjótékonysági szervezet nagykövete is, édesanyja, Shelly így nyilatkozott küldetésükről. „Elképesztő, milyen sok ember fordul hozzánk, miután megismerték Noah történetét. Azt szeretnék általában tudni, hogy tehetnek-e valamit, hogy a hasonló problémával született gyerekük jobban legyen. Segítünk nekik abban, amiben csak tudunk, és életreszóló barátságokat kötünk velük” - nyilatkozta.

Noah legnagyobb vágya

2021-ben a brit kisfiú egy ötórás műtéten is átesett. Ennek köszönhetően a lábait már mozgatni is tudja, hatalmas álma, hogy egyszer gólt lő egy igazi futballstadionban. A szüleivel az hugsfornoah Isntagram-oldalra rendszeresen töltenek fel képeket, Noah-nak többezres követőtábora van, akik rendszeresen üzeneteket küldenek neki és szurkolnak, hogy a lehető legteljesebb életet élhesse.