Halálos betegséget okozhat az okosórád: így védheted ki

Mivel az okosóra egész nap a csuklónkon van, rengeteg baktériumot szedünk össze velük. Amerikai tudósok figyelmezetnek: soha ne hanyagoljuk el a tisztításukat, különös tekintettel a műanyag óraszíjakra.

Az okosóra szíján egész baktériumtelepek lehetnek

Az okosóra szíja tele van baktériummal

Bár az okosórákat arra találták ki többek között, hogy monitorozza az egészségi állapotunkat, így életet is menthetnek. Ám az ellenkezője is igaz, ha nem tisztítjuk rendesen, súlyos betegek lehetünk tőle. Persze, nem maga az okosóra betegít meg, hanem az arra és a szíjára tapadt baktériumok.

Sokkoló eredmény született

A Florida Atlantic University okosóraszíjakat vizsgált, és kiderült, a többségük, azaz 95 százalékuk tele volt E. colival és Staphylococcusszal, amelyek tüdőgyulladáshoz is vezethetnek. A bőrfertőzéseket, például sebeket és keléseket is okozó Staphylococcus és az ez E. coli fertőzés súlyos gyomorfájdalmat, véres hasmenést és veseelégtelenséget okozhat, ráadásul mindkét típusú baktérium szepszist is kiválthat. Ez akkor fordul elő, amikor az immunrendszer túl erősen reagál egy fertőzésre és maga ellen fordul, ami akár halálos is lehet. A tanulmány eredményei szerint - írja a Sun - elengedhetetlen, hogy az okosóra-szíjainkat naponta lefertőtlenítsük, de a fülhallgatókkal és okostelefonokkal is ugyanezt kell tennünk.