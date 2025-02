Ez volt az a pillanat, amikor át kellett gondolnom, hogy miért is pazaroltam annyi időt és energiát a külcsínre, a látszatra, egy megfoghatatlan életérzésre, miközben a legfontosabb dolog, az egészségem teljesen háttérbe szorult. Miért volt fontosabb a trendi szűk ruha, ami a legnagyobb gondot okozta, miközben egy praktikus és kényelmes kétrészes szettel talán elkerülhettem volna a felfázást.

Azóta már többször voltam síelni, minden egészségi problémám ellenére is nagyon megszerettem ezt a sportot, de most már másképp készülök fel. Tudom, hogy az egészség a legfontosabb, és ezt soha többé nem fogom szem elől téveszteni. Az aprónak tűnő napi dolgok – mint síelés közben is időben és rendszeresen eljutni a mosdóba, ehhez kényelmes ruhát választani és figyelni a testem jelzéseire – ma már fontosabbak a luxus érzeténél, hiszen bár a pénz valóban szükséges az anyagi jóléthez, de a testi-lelki jóllét igazi alapja mégis az egészség.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.