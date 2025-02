Sokk! Agydaganat miatt lemondta fellépéseit a Grammy-díjas világsztár

A legendás énekes pályafutása az 1970-es években kezdődött a Blackjack nevű heavy metal együttes tagjaként. Az 1980-as években szólókarrierre váltott, és a romantikus popballadák műfajában alkotott maradandót. Olyan slágerek fűződnek a neévhez, mint a How Am I Supposed to Live Without You és a When a Man Loves a Woman. Pályafutása során Bolton két Grammy-díjat nyert a legjobb férfi popénekes kategóriában 1990-ben és 1992-ben.