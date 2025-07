Összeszedtük Taylor Swift összes expasiját: kijönne belőle egy focicsapat is a cserékkel együtt

Bár még mindig csak 36 éves a világhírű énekesnő, elmondhatja magáról, hogy néhány év alatt rekordmennyiségű udvarlóval hozta össze az élet. Taylor Swift ugyanis 2008 óta 14 különböző férfi oldalán találta már meg ideiglenesen a boldogságot. Az eddigi leghosszabb kapcsolata Joe Alwynnal volt, akivel 7 éven keresztül volt együtt, ami matematikailag azt jelenti, hogy ezt az időszakot leszámítva Taylor Swift átlagosan évente legalább egyszer szerelmes volt, majd szakított a párjával. A jelenlegi partnere Travis Kelce már ezüstérmesnek mondhatja magát azzal az eredménnyel, hogy 2023 októbere óta, vagyis majdnem két éve együtt van az énekesnővel.

Taylor Swift és Travis Kelce két éve alkot egy párt

Forrás: Getty Images

Taylor Swift exei csak a karrierjéhez kellettek?

Régóta visszatérő pletyka Taylor Swifttel kapcsolatban, hogy csak azért volt szüksége pasikra, és szakításokra, hogy az ezekből jövő inspirációt felhasználhassa a számaihoz. Az énekesnő nem titkolta soha, hogy több exe emlékére is írt már szomorú dalokat, és általában rendkívül népszerűek lettek ezek a slágerek. Most a teljesség igénye nélkül megmutatjuk, hogy kik voltak Taylor Swift korábbi partnerei, és milyen zeneszámok kötődnek a nevükhöz:

Más sztárok egy élet alatt sem hoznak össze ennyi expartnert

Forrás: Getty Images / Northfoto

Joe Jonas

2008-ban Joe Jonas volt az első ismert exe az énekesnőnek, és ő volt a „Forever & Always” és a „Last Kiss" című szám ihletője is. Állítólag egy 27 másodperces telefonhívás miatt szakítottak végül egymással.

Taylor Lautner

Őt követte Taylor Lautner, akitől a szakításuk után a „Back To December" című dalban kért bocsánatot Taylor Swift. Nem sokkal később az énekesnő a 2010-es American Music Awards díjátadón azt üzente a színésznek, hogy „már túl késő, hogy bocsánatot kérjek".

John Mayer

Az első szakmabeli szerelme John Mayer volt. A két énekes rövid, de intenzív kapcsolatot ápolt, amely hatására számos dal látott napvilágot. Állítólag a férfi számára írta Taylor a „Dear John", az „Ours", a „Superman", és a „The Story of us" című nótát is. Ezeken kívül az „I Knew you were trouble", és a „Would've, Could've, Should've" a randijaik idején született.

Jake Gyllenhaal

A korábbi fiatal tinisztárok után következett egy A-listás színész is Jake Gyllenhaal személyében, akivel Taylor Swift egy évig volt együtt. A szakítást itt is egy üzenetváltás okozta, és az, hogy az Éjjeli féreg sztárja nem ment el Taylor Swift 21. születésnapi bulijára. Ez akkora szálkát okozott benne, hogy több számában is írt erre utaló sorokat: a „Coney Island-ban", a „The moment i knew", és az „All to well" című slágerekben is megjelenik az eset okozta fájdalom.

Conor Kennedy

Conor Kennedy: a pletykák szerint az ismert politikus família leszármazottja ihlette a „Begin again"című dalt, azonban a kapcsolatuk idején született a „Starlight" szám is, amit Taylor Swift a fiúja nagyszüleire utalt.

Harry Styles

Harry Styles volt a popsztár talán legismertebb pasija, akivel ha együtt maradnak, akkor biztos, hogy pályázhattak volna az univerzum álompárja címre, azonban a szerelem itt sem volt hosszú életű. Viszont ennek a kapcsolatnak köszönhetjük az „Out of the Woods", a „Style", és a „Wonderland" számokat Taylor Swifttől, és a One direction „Perfect" dalát Harrytől. A már korábban említett „Out of the woodsban" pedig említést tesz Swift a pasija motorosszán-balesetéről is.

Calvin Harris

A népszerű zenész és Swift két évig randizgatott egymással, ezalatt az idő alatt pedig az énekesnő kiadta a „High infidelity", és az „I don't wanna live forever" című nótáit. Később elharapódzott a viszony köztük, miután a férfi nem tett említést az exéről egy díjátadón, pedig Swift volt a társszerzője a díjazott dalnak. Az énekesnő nem felejtette el a gesztust, a továbbiakban sosem ejtette ki nyilvánosan az előző pasija nevét.

Tom Hiddleston

A legjóképűbb Marvel antagonista és a popsztár közvetlen a Harrisszel való szakítás után jött össze, így a rajongók szerint már róla szólt a „Getaway Car" című szám.

Joe Alwyn

A férfi volt Taylor igazi nagy szerelme, vele 7 éven keresztül alkottak egy párt, és ez alatt az idő alatt vagy 15 számban jelentek meg sorok Joe-ról. A végső szakítást állítólag Swift mondta ki, miután úgy érezte, hogy a férfi már nem küzd érte eléggé. Erre utalt az utolsó róla szóló szám a „You're losing me" is, ami magyarul azt jelenti, hogy „elveszítesz engem".