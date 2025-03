Nem megy a fogyás? - Ezek lehetnek a rejtett okai

7. Túl gyakran eszel

Az állandó rágcsálás, még akkor is, ha egészséges ételeket fogyasztasz, nem segíti a fogyást. Sokan alábecsülik az ételadagok méretét, ami miatt rengeteg kalóriát visznek be anélkül, hogy észrevennék. Az avokádó, a diófélék és a teljes kiőrlésű gabonafélék nagyon táplálóak, de kalóriadúsak is, ami azt jelenti, hogy még a kis adagok is nagyon gyorsan összeadódhatnak. Egy másik tényező a falánkság. Ha ezt-azt csak úgy bekapkodsz, ráadásul viszonylag gyakran, akkor legyen az akár egészséges rágcsa, vagy esetleg egy szelet étcsokoládé, magad ellen dolgozol, mert ez is akadályozhatja a fogyást. Az olyan apróságok, mint a csomagból evés, az esztelen nassolás vagy a főzés közbeni kóstolgatás is plusz kalóriákat jelent, a gyümölcslevek, az ízesített kávé és a turmixok is több számítanak, jobban, mint hinnéd. Ha következetesen többet eszel, mint amennyi energiát eléget a szervezeted, a tested az extra kalóriákat zsírok formájában tárolja, ami lelassítja vagy visszafordítja a fogyási folyamatot.