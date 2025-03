Így csap le rád a rettegett gyomorinfluenza: villámgyorsan terjed, te is veszélyben lehetsz?

A norovírusos esetek száma egyre gyorsabban nő az Egyesült Államokban. A gyomorinfluenzának is nevezett betegséget a norovírus okozza, amely hetekig életképes maradhat a felületeken, ahonnan aztán a szervezetbe kerülve 1-2 napon belül már észlelhetőek a tünetek. Ugyan a rekordszámú eseteket az Egyesül Államokból jelentették, hazánkban is felütheti a fejét a vírus, így érdemes már most tenni a megelőzésért. Ha esetleg elkapod a vírust, akkor ezeket a tüneteket tapasztalhatod.

A norovírus tünetei hirtelen jelentkeznek, de a betegség gyors lefolyású.

Forrás: Shutterstock

Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, elkaphattad a norovírust

2024. december elején a norovírus-esetek száma kétszerese volt az előző évek azonos időszakához képest az Egyesült Államokban a jelentések szerint, ami kiemelkedő, hiszen 2012 óta meg nem döntött rekordszámokról van szó.

A norovírus gyorsan megbetegít, de a betegség nem tart sokáig

A vírusfertőzést követően a tünetek általában 12–48 órán belül jelentkeznek. A hirtelen nagyon erős hányinger az egyik leggyanúsabb tünet. A norovírust innen már könnyű lehet felismerni, hiszen nagyon hirtelen jelentkeznek a tünetek. Bár a vírus gyorsan támad, a betegség általában 1–3 nap alatt lezajlik, és a legtöbb esetben magától elmúlik.

Hányás és hasmenés: a norovírus-fertőzés legfőbb tünetei

A norovírus könnyen megkülönböztethető más szezonális betegségektől. A gyomor-bélrendszeri fertőzés fő tünetei a hányás és a hasmenés. Amire érdemes figyelni, hogy a norovírussal fertőzöttek hasmenésében nem lehet vér, ellentétben bizonyos bakteriális eredetű hasmenésekkel.

A hányás és hasmenés mellett egyéb tünetek, például gyomorpanaszok, hányinger és görcsök is előfordulhatnak.

A norovírus ritkán okoz lázat vagy izomfájdalmat

Jellemzően nem okoz lázat, így nem hasonlít az influenzára vagy a Covidra, amelyek izomfájdalommal, felső légúti tünetekkel, például orrfolyással járnak. Ugyanakkor láz vagy izomfájdalom is előfordulhat a norovírusos fertőzés során, így ha ezeket a tüneteket a gyomor-bélrendszeri panaszokkal együtt tapasztalod, elképzelhető, hogy norovírusod van.

A vírus szennyezett élelmiszerek, víz és felületek útján terjed

Hetekig életképes maradhat felületeken, így megfertőződhetsz mindennapi tárgyakkal érintkezve. Ez lehet szennyezett étel, víz vagy felület, például kilincsek vagy okostelefonok, különösen, ha fertőzött személyek közelében tartózkodsz. A norovírus, mint a legtöbb fertőző betegség kisebb közösségekben, mint az iskolák, idősek otthona vagy akár egy hajós körút, sokkal gyorsabban terjed, járványt okozva, így érdemes figyelni a környezetünkben élőkre.