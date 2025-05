A kurkuma latte a diétázok új kedvence: lerobbantja a plusz kilókat

Imádjuk, amikor egy ital nemcsak finom, de még jót is tesz a szervezetünkkel – a kurkuma latte pedig pontosan ilyen! Egyrészt mennyei az íze, másrészt a kurkuma fantasztikus gyógyhatásai miatt is érdemes beillesztenünk a napi rutinunkba. Nem utolsó sorban pedig a fogyást is támogathatja, hiszen segíthet beindítani a zsírégetést – így tökéletes társ lehet a diétás céljaink elérésében.

A kurkuma latte jótékony hatásai

Forrás: Shutterstock

A kurkuma latte hatása

A kurkuma hatásai: a fűszer kurkumint tartalmaz, ami egy olyan anyag, amely természetes anyagcsere-fokozóként működik. Meleg italként fogyasztva fokozatosan elkezdi támogatni a szervezetünk energiafelhasználásáért felelős folyamatait. Ennek köszönhetően nemcsak hatékonyabb lehet a zsírégetés, de a felesleges kalóriák felhalmozódása is mérséklődhet – így egy igazán ízletes lépéssel tehetünk az alakunkért.

Mire jó a kurkuma még?

A benne található kurkumin növeli a test belső hőmérsékletét, ezzel a tápanyagok intenzívebb lebomlását fokozza. Ez nemcsak az anyagcserét turbózza fel, hanem az egész anyagcsere-ritmusra hatással van. A folyamat következtében a szervezet hamarabb kezdi energiává alakítani az elfogyasztott táplálékot, ahelyett, hogy az zsírraktárrá válna. A kurkuma íze: kicsit kesernyés, kicsit borsos, és mustárra emlékeztető illata van. Rengeteg vitamint is tartalmaz, többek között: béta-karotint, C-vitamint, kalciumot, vasat, niacint, cinket, káliumot és flavonoidokat.

Cukorbetegek számára azonban érdemes óvatosan bánni vele, hiszen nagyobb mennyiségben fogyasztva a kurkuma jelentősen csökkentheti a vércukorszintet.

Kurkuma latte recept

Hozzávalók: ¾ teáskanál őrölt kurkuma

3 csésze víz

2 evőkanál házi méz

növényi alapú tej ízlés szerint

Így készítsd el:

Forrald fel a vizet, majd keverd hozzá a kurkumát. Hagyd forrni addig, amíg nagyjából két csészényi folyadék marad. Ezután szűrd le, adj hozzá mézet és egy kevés tejet. Az ital akkor fejti ki leghatékonyabban a hatását, ha minden reggel éhgyomorra vagy lefekvés előtt szürcsölgeted, minimum öt egymást követő napon.

Amennyiben megtetszett a kurkuma latte, bátran kísérletezhetsz más kurkumás italokkal is, mint például a kurkuma tea vagy az arany limonádé.