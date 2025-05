Ha ezt a korai jelet felismered, még időben megelőzheted a migrént

Sokkal több, mint egy egyszerű fejfájás, sokszor szinte annyira letaglózza az embert, hogy képtelen bármit is csinálni pihenésen kívül. A migrén megelőzése összetett folyamat, hiszen az étkezés, az életmód, a stressz is okozhatja. Ez a kegyetlen fejfájástípus rohamokban jelentkezik, szerencsés esetben pár órán át tart, de van, hogy napokig kínozza az áldozatot. Általában aki migréntől szenved, havonta egy-két alkalommal is átéli a rohamokat. De mit lehet tenni a migrén megelőzése érdekében, és milyen előjelei vannak, hogy közeledik a roham? Ennek jártunk utána.

A migrén megelőzése miatt jó ismerni a figyelmeztető jeleket; az egyik ilyen a sóvárgás a csoki iránt. Forrás: Shutterstock

Korai jelek

A migrént megelőző jelek egyénenként eltérőek lehetnek, és van, akinél órákkal a roham előtt jelentkeznek, mások pedig napokkal korábban tapasztalják őket. Szakértők szerint érdemes naplót vezetni, hogy meg tudd határozni, te melyik jeleket szoktad tapasztalni, mielőtt lecsap rád a migrénes fejfájás. Általában a migrén korai jelei lehetnek a folyamatos ásítozás, a gyakori vizelési inger, és a sóvárgás bizonyos ételek, például a csoki után. Jellemző lehet még a közöny, depresszió, ingerlékenység, de meglepő módon olyan is akad, aki eufóriát, boldogságot él át a közelgő migrén előtt. Sokan a roham előtt emésztési problémákkal, például székrekedéssel vagy hasmenéssel küzdenek, de van, akinél a hang- és fényérzékenység jelentkezik jóval a fájdalom előtt.

Migrén megelőzése: mi az, ami segít?

A migrénre nagyon ritkán hatnak a szokásos nem-szteroid gyulladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók, érdemes kifejezetten migrén elleni orvosságot bevenni, még a roham kezdetekor, vagy a roham előtti jelek megjelenésekor. Ha havonta több rohamod szokott lenni, és nem hatnak rá a hagyományos fájdalomcsillapítók, egyeztess a háziorvosoddal a gyógyszerezéssel kapcsolatban. A migrén megelőzése akkor a leghatásosabb, ha igyekszel elkerülni a migrént provokáló tényezőket. Ezek: