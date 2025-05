Így teszi tönkre a szexuális életed a depresszió

A depressziós embernek nem csupán a pszichés, hanem a testi tünetek is megkeserítik az életét. A depresszió tünetei beszivárognak a szexuális életünkbe, lassan tönkretéve az örömnek ezt a forrását is. Sokszor csak akkor tűnik fel, hogy probléma van, amikor már túl késő...

Depresszió szexuális életünkre is hatással van.

Forrás: Getty Images

A depresszió testi tünetei

Amikor depresszióról beszélünk, nem egy konkrét betegséget, hanem inkább tünetegyüttest értünk alatta, melybe beletartozik a hangulati beszűkültség, motiválatlanság, reménytelenségérzés, félelem, illetve a jövővel kapcsolatos túlzott aggodalom.

A depresszió azonban nemcsak lelki, hanem testi tünetekben is megnyilvánulhat, ha hosszú ideig tart.

Ezek közül a leggyakoribb az alvászavar, lelassult mozgás, enerváltság, étkezésben-és testsúlyban bekövetkező változások, székrekedés, valamint a szexuális életet gyakorlatilag ellehetetlenítő libidócsökkenés.

Miért csökken a depressziós ember libidója?

A depressziós ember agyában a megszokottól eltérő biokémiai folyamatok mennek végbe, ilyenkor ugyanis hibásan működik az agy jutalmazórendszere, ami csökkenti a nemi vágyat. Sokszor a hormonrendszer is felborul, és a boldogság, elégedettség érzéséhez nélkülözhetetlen dopamin, szerotonin és noradrenalin szintje is lecsökken.

A depresszió tünetei miatti libidócsökkenés még a korábban egészséges szexuális kapcsolatokat is képes tönkretenni.

Anhedónia néven említi a pszichológia a depresszió miatti érdeklődéscsökkenést, ami nőknél hüvelyszárazságban, férfiaknál merevedési zavarokban is megnyilvánulhat. Még ha sikerül is a koitusz, akkor is extra energiabefektetésre van szükség az örömérzethez. A depresszió tünetei másképp is megzavarhatják az ember szexualitását.

Így okoz szexuális zavarokat a depresszió

1. Önértékelési és testképzavarok

A depresszió tüneteivel kéz a kézben járnak a testkép és önértékelési problémák, amik még akkor is megnehezítik a közösülés létrejöttét, ha történetesen jó szexuális életünk volt partnerünkkel korábban.

2. Orgazmusra való képtelenség

Sok depressziós páciens beszámolt arról, hogy nehezen, vagy egyáltalán nem képes a szexuális öröm, orgazmus átélésére.