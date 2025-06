A 40 éves Cristiano Ronaldo visszafordította az idő kerekét: a biológiai kora mindenkit megdöbbentett

A világklasszis portugál játékos, Cristiano Ronaldo az Al-Nassr színeiben jelenleg is kimagasló teljesítményt nyújt: nemcsak góljaival hívja fel magára a figyelmet, hanem elképesztő fizikai állapotával is. A legfrissebb vizsgálatok szerint Ronaldo teste olyan, mint egy 29 éves sportolóé – és ez szerinte még csak a kezdet, ez jobb is lehet.

A 40 éves Cristiano Ronaldo biológiai kora mindössze 28,9 év.

Forrás: Getty Images

Cristiano Ronaldo egy podcastban árulta el, mennyire meglepte az eredmény: „Nem tudom elhinni, hogy a biológiai korom 28,9 év” – reagált. A részletes orvosi vizsgálatok szerint a portugál játékos fizikailag 11 évvel fiatalabb, mint a tényleges kora. „Ez azt jelenti, hogy még tíz évig focizni fogok!” – tette hozzá nevetve.

Ronaldo most az Al-Nassr színeiben játszik, de karrierje során a Real Madrid, a Manchester United és a Juventus mezét is viselte, és gyakorlatilag minden fontos trófeát begyűjtött, amit labdarúgóként el lehet nyerni.

Cristiano Ronaldo teste egy Ferrarihoz hasonlít

A sikereinek kulcsa a legendás fegyelme és a szigorú életmódja. Santiago Segurola spanyol újságíró még 2018-ban úgy jellemezte a focistát: „Mindig edz, akár a csapattal, akár otthon. Úgy vigyáz a testére, mintha egy Ferrari lenne.”

Cristiano Ronaldo napi edzésprogramja majdnem négy órás, rendszeresen jár konditerembe, ahol külön figyelmet fordít a kardió- és erőnléti edzésekre. Táplálkozását top dietetikusok segítik, étrendje magas fehérjetartalmú, sok teljes kiőrlésű szénhidrátot, gyümölcsöt és zöldséget tartalmaz – a cukros ételeket kerüli. Beszámolók szerint rendszeresen vesz jeges fürdőt a korai órákban, azért hogy izmai a lehető leggyorsabban regenerálódjanak a mérkőzések után.