A legjobb randira vágysz? Akkor ütemezd a hosszú hétvégére!

A randevúzást nem könnyű újrakezdeni. Ha már megszoktad az egyedüllétet és a kanapén a kedvenc sorozatod, vagy egy jó könyv társaságában tölteni az estét csábítóbb, mint kimozdulni egy ismeretlennel valahová, teljesen érthető. Azonban ha meg se próbálsz változtatni ezen, akkor a nagy Ő és a boldog párkapcsolat sosem fog megérkezni az életedbe. Persze a legjobb randi élménye nem mindig borítékolható, érthető, ha tartasz a csalódástól, vagy visszautasítástól. Bármennyire is meglepőnek tűnhet számodra, egy hosszú hétvége az egyik legjobb alkalom a párkeresésre. Mutatjuk, hogyan hozhatod ki belőle a legtöbbet!

Próbáld ki: a hosszú hétvége a legjobb randihoz vezethet!

A hosszú hétvége lehet a kulcs a legjobb randihoz

A 3 napos hosszú hétvégeken sokan plusz szabadnapokat is kivesznek, hogy élvezzék a jó időt, és a barátaikkal, családjukkal lehessenek. A különféle társasági összejövetelek száma ilyenkor jelentősen megnő, ami remek alkalmat kínál, hogy leszámolj a szingliség magányával és újraterezd a randizási stratégiádat. A hosszú hétvége jó lehetőség arra is, hogy végre kipróbálj valamit, amit mindig is szerettél volna, csak eddig nem jutott rá időd. Ráadásul ezek a tevékenységek akár az ismerkedés lehetőségét is magukban hordozzák. Meg fogsz lepődni, mennyit számít egyetlen plusz szabadnap!

Hogyan kezdj el újra randizni?

Ne csak pihenj: a hosszú hétvége az ismerkedéshez is tökéletes

Egy randialkalmazás helyett egyre többen szeretnének spontán, a való életben ismerkedni, ez pedig jó hír azok számára, akik újrakezdés előtt állnak.

A hosszú hétvége számos remek programot kínálkozik a személyes kapcsolatteremtésre, ahol könnyen lehetőség nyílik barátkozásra és ismerkedésre, amiből akár egy emlékezetes randi is kerekedhet!

Ez az egy jutalom hétégi nap lehetőséget ad arra, hogy minden kötelező elintéznivaló beleférjen és még maradjon energia egy-két kimozdulós társasági programra is. Ráadásul a társasági élet javítja a kognitív működést, csökkenti a stresszt, jobb kedvre derít, sőt, még a hosszú élet esélyét is növeli. Nem szükséges hatalmas baráti kör hozzá, és ha a célod az, hogy bővítsd a szociális körödet, nem is feltétlen jó, ha végig azokkal vagy, akiket már ismersz. Lehet, hogy kívül áll a komfortzónádon, de már az is elegendő, ha szóba elegyedsz egy-két szimpatikus idegennel, hiszen ezzel is növelheted az esélyét, hogy találkozz valakivel, akivel örömmel mennél el randizni is. Persze nem biztos, hogy ez rögtön megtörténik, de lehet, hogy új barátokra lelsz, akik később másokkal is megismertetnek.