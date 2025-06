A következő napokban III. Károly király több neves közéleti szereplőt is elismer az Egyesült Királyság kulturális és társadalmi életéhez való jelentős hozzájárulásukért. A királyi kitüntetések sorában a legmagasabb rangot a lovagi cím jelenti, amelyet források szerint ezúttal David Beckham kap meg.

David Beckham és a királyi család közötti kapcsolat az évek során egyre szorosabbá vált

Forrás: Getty Images Europe

David Beckham jó ideje a cím várományosa

Az 50 éves egykori labdarúgót már 2011-ben jelölték a megtisztelő címre, de a hivatalos kitüntetésre csak 14 évvel később kerül sor. Beckham nemcsak sportpályafutásával - több mint 100 alkalommal játszott az angol véogatottban - vívott ki világszintű elismerést, hanem karitatív és közéleti szerepvállalásával is sokat tett a brit társadalomért. A volt válogatott futballista évek óta együtt dolgozik olyan jótékonysági szervezetekkel, amelyek elsősorban hátrányos helyzetű gyermekeket támogatnak. Húsz éve tölti be az UNICEF jószolgálati nagyköveti posztját, emellett a King’s Foundation – III. Károly király természetalapú oktatási kezdeményezése – munkájában is aktívan részt vesz. „Izgatottan várom, hogy a King’s Foundationnel dolgozhassak, és hogy lehetőségem legyen felhívni a figyelmet a jótékonysági szervezet munkájára” – nyilatkozta korábban David. „Mindig fontosnak tartottam, hogy segítsek a fiataloknak tágítani a látókörüket” – fogalmazott Beckham. „Teljes mértékben támogatom az alapítvány oktatási törekvéseit és azt az elképzelést, hogy a természethez való hozzáférés kulcsfontosságú a gyerekek fejlődése szempontjából” – tette hozzá. A ceremóniát követően David és Victoria Beckham a Lord és Lady megszólításra lesznek jogosultak, így a rajongók hamarosan Lady Beckhamként üdvözölhetik a Spice Girls egykori énekesnőjét – számolt be róla a People nyomán a Bors.