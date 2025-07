Sokan nem is sejtik, hogy a tüsszögés, orrdugulás vagy szemviszketés nemcsak a levegőben szálló virágpor miatt erősödhet fel, hanem bizonyos ételek is fokozhatják a tüneteket. A keresztreakciókat kiváltó ételek elkerülésével jelentősen enyhítheted a kellemetlenségeket, mutatjuk, mire figyelj.

Mi az a keresztallergia?

Keresztallergiáról akkor beszélünk, amikor a szervezet az allergiát kiváltó anyaghoz (pl. pollenhez) hasonló fehérjeszerkezetű anyagokat más forrásból – például ételekből – is azonosít, és azokra ugyanúgy allergiás reakcióval válaszol. Ez leggyakrabban pollenallergiásoknál fordul elő, akik bizonyos gyümölcsök, zöldségek vagy fűszerek fogyasztása után is tapasztalhatnak viszketést a szájban, torokkaparást, sőt, néha súlyosabb tüneteket is.

Miért épp nyáron probléma?

A pollenterhelés nyáron a legnagyobb: előbb a fák, majd a füvek, végül a gyomok virágoznak, és hosszú heteken át ontják a polleneket. Ilyenkor az allergiás szervezet amúgy is túlterhelt, az immunrendszer „harckészültségben” van. Ha ebben az időszakban olyan élelmiszereket fogyasztunk, amik hasonló fehérjéket tartalmaznak, mint az adott pollen, a reakciók sokkal intenzívebbek lehetnek, mint máskor.

Melyik pollenhez milyen étel tartozik?

Nyírfa

A nyírfapollen az egyik legerősebb allergén, és nagyon sok keresztreakciót okoz. Ha te is érintett vagy, kerüld el vagy kezeld óvatosan az alábbiakat: alma, körte, őszibarack, cseresznye, szilva, mogyoró, mandula, sárgarépa, zeller. A tünetek gyakran a nyers ételek elfogyasztása után jelentkeznek, de hőkezeléssel (pl. főzéssel, sütéssel) sok esetben elkerülhetők. Például a sült alma ritkábban okoz panaszt, mint a nyers.

Parlagfű

A parlagfű augusztustól szeptember végéig virágzik, és szinte minden allergiás rémálma. A hozzá hasonló allergén fehérjék a következő ételekben fordulnak elő gyakran: dinnye (sárga- és görög- egyaránt), banán, uborka, cukkini, napraforgómag, kamilla, articsóka. Bár ezek között több olyan van, amiket nyáron hűsítő gyümölcsök-zöldségek gyanánt salátában vagy frissen szívesen fogyasztunk, de csak óvatosan!

Fűpollen

A fűfélék pollenjére érzékenyeknél gyakran jelentkezik keresztreakció a gabonafélék vagy azok származékai miatt. Esetükben különösen érdemes megfigyelni az alábbiak fogyasztása után jelentkező tüneteket: búza, rizs, zab, paradicsom, narancs, babfélék. Főtt vagy sült állapotban az allergén fehérjék lebomlanak, így kevésbé váltanak ki reakciót.