Súlyos betegségben szenved A Grace klinika sztárja: „A testem próbált jelezni, csak nem értettem meg"

„Egyszerűen lusta, tompa, gyenge voltam – mintha valami nem lenne rendben a testemben” – mesélte Camilla Luddington. Először azt hitte, hogy a változókor előszobájában jár, ezért nem is gondolt komolyabb betegségre. A fordulópont egy rutinvérvétel után jött el: az orvosa megállapította, hogy autoimmun eredetű pajzsmirigygyulladásban, azaz Hashimoto-kórban szenved.

Camilla Luddingtonnál Hashimoto-kórt diganosztizáltak

Forrás: Getty Images North America

„Amikor meghallottam, hogy autoimmun betegség, bevallom, pánikba estem. Aztán megnyugtattak, hogy ez nagyon gyakori, és onnantól inkább csak örültem, hogy végre tudom, mi történik velem” - mesélte a színésznő.

Camilla Luddington elmagyarázta, mi az a Hashimoto-kór

Camilla Luddington saját szavaival magyarázta el, mit jelent a diagnózis: „Ez a betegség azt jelenti, hogy az immunrendszerem tévesen a saját pajzsmirigyemet támadja meg. Ez a kis mirigy a nyakunkban segít szabályozni az energiaszintet, így ha károsodik, lelassul az egész anyagcsere. Az ember egyre fáradtabb lesz, hízik, fázósabb, a bőre kiszárad, és a hangulatingadozások is gyaktan előfordulnak.”

A színésznő tréfásan hozzátette: „Egyszerűen csodás érzés így élni – na jó, ez irónia volt.”

A kétgyermekes édesanya jelenleg egy levotiroxin nevű hormont szed, amely a hiányzó pajzsmirigyhormonokat pótolja. Hathetente vérvételre jár, hogy nyomon követhessék a hormonszintjéit. „A legkisebb adaggal kezdtem, és szerencsére úgy tűnik, hogy visszatérhetek a normális kerékvágásba.”

Annak ellenére, hogy az autoimmun betegség hosszú távú odafigyelést igényel, A Grace klinika színésznője bizakodó: „Úgy érzem, végre a gyógyulás útján járok. Már csak az is sokat segített, hogy tudom, nem képzelődtem, és nem én voltam túlérzékeny. A testem próbált jelezni, csak nem értettem meg.”

A színésznő nincs egyedül ezzel a betegséggel: több híresség, köztük Gigi Hadid és Zoe Saldana nyíltan beszélt már Hashimoto-diagnózisáról.

Camilla Luddington 2012 óta alakítja Jo Wilsont az ABC sikersorozatában, és a 22. évadban is visszatér a szerepéhez. Elmondása szerint az elmúlt évtizedben a karakter szinte „összenőtt vele”: „Olyan fura, amikor valakit ennyi évig játszol. Néha a saját életem és Jo élete mintha összefonódna.”