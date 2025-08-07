Súlyos betegségben szenved A Grace klinika sztárja: „A testem próbált jelezni, csak nem értettem meg"

„Egyszerűen lusta, tompa, gyenge voltam – mintha valami nem lenne rendben a testemben” – mesélte Camilla Luddington. Először azt hitte, hogy a változókor előszobájában jár, ezért nem is gondolt komolyabb betegségre. A fordulópont egy rutinvérvétel után jött el: az orvosa megállapította, hogy autoimmun eredetű pajzsmirigygyulladásban, azaz Hashimoto-kórban szenved.
„Amikor meghallottam, hogy autoimmun betegség, bevallom, pánikba estem. Aztán megnyugtattak, hogy ez nagyon gyakori, és onnantól inkább csak örültem, hogy végre tudom, mi történik velem” - mesélte a színésznő.
Camilla Luddington saját szavaival magyarázta el, mit jelent a diagnózis: „Ez a betegség azt jelenti, hogy az immunrendszerem tévesen a saját pajzsmirigyemet támadja meg. Ez a kis mirigy a nyakunkban segít szabályozni az energiaszintet, így ha károsodik, lelassul az egész anyagcsere. Az ember egyre fáradtabb lesz, hízik, fázósabb, a bőre kiszárad, és a hangulatingadozások is gyaktan előfordulnak.”
A színésznő tréfásan hozzátette: „Egyszerűen csodás érzés így élni – na jó, ez irónia volt.”
A kétgyermekes édesanya jelenleg egy levotiroxin nevű hormont szed, amely a hiányzó pajzsmirigyhormonokat pótolja. Hathetente vérvételre jár, hogy nyomon követhessék a hormonszintjéit. „A legkisebb adaggal kezdtem, és szerencsére úgy tűnik, hogy visszatérhetek a normális kerékvágásba.”
Annak ellenére, hogy az autoimmun betegség hosszú távú odafigyelést igényel, A Grace klinika színésznője bizakodó: „Úgy érzem, végre a gyógyulás útján járok. Már csak az is sokat segített, hogy tudom, nem képzelődtem, és nem én voltam túlérzékeny. A testem próbált jelezni, csak nem értettem meg.”
A színésznő nincs egyedül ezzel a betegséggel: több híresség, köztük Gigi Hadid és Zoe Saldana nyíltan beszélt már Hashimoto-diagnózisáról.
Camilla Luddington 2012 óta alakítja Jo Wilsont az ABC sikersorozatában, és a 22. évadban is visszatér a szerepéhez. Elmondása szerint az elmúlt évtizedben a karakter szinte „összenőtt vele”: „Olyan fura, amikor valakit ennyi évig játszol. Néha a saját életem és Jo élete mintha összefonódna.”
Úgy véli, amikor eljön az idő, hogy búcsút vegyen a karaktertől, azt világosan fogja érezni: „Vannak azok a történetbeli pontok, amikor egy szereplő új fejezetet kezd. Ha ez megtörténik, tudni fogom, mikor engedjem el.”
Amikor épp nem forgat, Camilla két kisgyermekével, a nyolcéves Haydennel és a négyéves Lucasszal tölti idejét, férje, Matthew Alan oldalán. A páros 2008-ban találkozott először, majd 2019-ben házasodtak össze egy meghitt ceremónián Santa Barbarában.
Camilla egy korábbi interjúban azt is elárulta, hogy férje minden reggel kávét készít neki: „A reggeli káosz közepén, a gyerekek készülődése alatt ez az ő kis szeretetnyelve felém. Úgy hívom: ’Apabucks’. Olyan, mint egy Starbucks, csak sokkal jobb.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.