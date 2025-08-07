Tom Cruise új kapcsolata is halálra van ítélve: a színész nem tanul korábbi hibáiból

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025.08.07.
Úgy tűnik, a színész nem tanul a hibáiból. A hírek szerint Tom Cruise új kapcsolata Ana de Armas színésznővel már most zátonyra futhat, méghozzá ugyanazért, ami korábban Katie Holmest és Nicole Kidmant is elidegenítette tőle.

Bár a 63 éves Tom Cruise-t nemrég kézen fogva látták a 37 éves Ana de Armasszal a nő vermonti villája közelében, bennfentes források szerint a kapcsolat jövője igencsak kérdéses. A színésznő katolikus, és ennek a vallásnak a szabályai is nehezen férnek össze a szcientológiával  – ezt Tom Cruise korábbi házasságai is bizonyítják. A színész annyira vallásos, hogy a szerelmeit sorra beáldozza emiatt, sőt, a lányával, Surival is ezért nem tartja a kapcsolatot. 

07/27/2025 PREMIUM EXCLUSIVE: Tom Cruise and Ana de Armas appear to confirm romantic relationship on weekend get-a-way in Vermont. The 63 year old actor and the 37 year old actress held hands while strolling the picturesque downtown to visit a few shops and attractions. Tom has kept a low profile with his dating life since his high-profile split from Katie Holmes in 2012. Ana made frequent headlines while dating another A-lister, Ben Affleck a few years ago.,Image: 1026754113, License: Rights-managed, Restrictions: Exclusive NO usage without agreed price and terms. Please contact The Image Direct at sales@theimagedirect.com, Model Release: no, Pictured: Tom Cruise, Ana de Armas
Tom Cruise és Anna de Armas
Forrás: Profimedia

Tom Cruise 2012-es válása óta – amikor Katie Holmes úgy döntött, kislányukat, Surit távol tartja a szcientológiától – nem alakított ki hosszabb kapcsolatot. Nicole Kidman már 2001-ben a „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva adta be a válókeresetet, de a háttérben akkor is a színész vallási elkötelezettsége és kontrollmániája állt.

A hollywoodi sztár szerelmi életét most újra beárnyékolja a vallás, és a hozzá köthető egyház egykori vezetője szerint ez nem véletlen. Karen de la Carriere úgy véli: „Tom Cruise szerelmi kapcsolatai előbb-utóbb mindig kudarcba fulladnak.”

A színész kezdetben romantikus és figyelmes, de idővel mindig előkerülnek a szcientológia furcsa és egyre nyomasztóbb szabályai. A Cruise-hoz közel kerülő nők váratlanul belecsöppennek a vallásos képzések és „auditálások” világába, eleinte csak ritkán kell részt venniük ilyen rednezvényeken, majd egyre mélyebbre kell merülniük az egyház tanításaiba.

„Az elején minden csillogó és nagyon vonzó, főleg ha az ember partnere a világ egyik legismertebb színésze. De ahogy haladnak előre, a nők ráébrednek, hogy nemcsak tanfolyamokat kell elvégezniük, hanem elvileg szellemek százait kell 'lehámozniuk' magukról – méghozzá hosszú éveken át tartó lelki megtisztulási folyamat során” – mondta de la Carriere, utalva L. Ron Hubbard alapító tanaira.

A szcientológia jelenti Tom Cruise kapcsolatainak végét

A szcientológia egyik legfurcsább tanítása szerint az emberekhez több ezer idegen lélek tapad, amelyeket csak rendkívül drága és időigényes eljárásokkal lehet eltávolítani. „Ki az, aki tényleg végig akar menni ezen az úton? Képzeljük el, hogy valaki azt mondja: heti öt alkalommal el kell jönnöd, hogy kiűzzük belőled a szellemeket – ez egyszerűen túl sok” – fogalmazott az egykori tag.

Tom Cruise-t még első felesége, Mimi Rogers ismertette meg a szcientológiával a nyolcvanas években. Későbbi partnerei, Nicole Kidman és Katie Holmes is belekóstoltak az egyház működésébe, ám végül mindketten hátat fordítottak neki. Kidman ugyan eljutott az OT2-es szintre, de később elvesztette az érdeklődését. Holmes esetében a végső töréspont az lehetett, amikor ráébredt, hogy közös lányukat, Surit is ugyanabba a rendszerbe próbálják bevezetni, mint Cruise korábban örökbefogadott gyermekeit, Isabellát és Connort.

„Ezek a nők szerelmesek voltak. Megpróbáltak részt venni a partnerük életében, támogatni őt. De a szcientológia túlságosan nagy áldozatot követel – és ez a legtöbb kapcsolat végét jelenti” – fogalmazott Tony Ortega újságíró, aki régóta foglalkozik az egyház működésével.

Hogy Ana de Armas hajlandó lesz-e alkalmazkodni a szcientológia szabályaihoz, vagy ő is a korábbi partnerek sorsára jut, az egyelőre a jövő zenéje. Egy biztos: Tom Cruise magánéletében újra ugyanaz a régi kérdés merül fel – vajon lehet-e igazi, tartós szerelem ott, ahol az egyház az első?

