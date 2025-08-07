Tom Cruise új kapcsolata is halálra van ítélve: a színész nem tanul korábbi hibáiból

Bár a 63 éves Tom Cruise-t nemrég kézen fogva látták a 37 éves Ana de Armasszal a nő vermonti villája közelében, bennfentes források szerint a kapcsolat jövője igencsak kérdéses. A színésznő katolikus, és ennek a vallásnak a szabályai is nehezen férnek össze a szcientológiával – ezt Tom Cruise korábbi házasságai is bizonyítják. A színész annyira vallásos, hogy a szerelmeit sorra beáldozza emiatt, sőt, a lányával, Surival is ezért nem tartja a kapcsolatot.

Tom Cruise és Anna de Armas

Forrás: Profimedia

Tom Cruise 2012-es válása óta – amikor Katie Holmes úgy döntött, kislányukat, Surit távol tartja a szcientológiától – nem alakított ki hosszabb kapcsolatot. Nicole Kidman már 2001-ben a „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva adta be a válókeresetet, de a háttérben akkor is a színész vallási elkötelezettsége és kontrollmániája állt.

A hollywoodi sztár szerelmi életét most újra beárnyékolja a vallás, és a hozzá köthető egyház egykori vezetője szerint ez nem véletlen. Karen de la Carriere úgy véli: „Tom Cruise szerelmi kapcsolatai előbb-utóbb mindig kudarcba fulladnak.”

A színész kezdetben romantikus és figyelmes, de idővel mindig előkerülnek a szcientológia furcsa és egyre nyomasztóbb szabályai. A Cruise-hoz közel kerülő nők váratlanul belecsöppennek a vallásos képzések és „auditálások” világába, eleinte csak ritkán kell részt venniük ilyen rednezvényeken, majd egyre mélyebbre kell merülniük az egyház tanításaiba.

„Az elején minden csillogó és nagyon vonzó, főleg ha az ember partnere a világ egyik legismertebb színésze. De ahogy haladnak előre, a nők ráébrednek, hogy nemcsak tanfolyamokat kell elvégezniük, hanem elvileg szellemek százait kell 'lehámozniuk' magukról – méghozzá hosszú éveken át tartó lelki megtisztulási folyamat során” – mondta de la Carriere, utalva L. Ron Hubbard alapító tanaira.

A szcientológia jelenti Tom Cruise kapcsolatainak végét

A szcientológia egyik legfurcsább tanítása szerint az emberekhez több ezer idegen lélek tapad, amelyeket csak rendkívül drága és időigényes eljárásokkal lehet eltávolítani. „Ki az, aki tényleg végig akar menni ezen az úton? Képzeljük el, hogy valaki azt mondja: heti öt alkalommal el kell jönnöd, hogy kiűzzük belőled a szellemeket – ez egyszerűen túl sok” – fogalmazott az egykori tag.