Brad Pitt gyászol: elveszítette a legfontosabb családtagját

Szívszorító hírek érkeztek a tengerentúlról. Életének 84. évében elhunyt Brad Pitt édesanyja Jane Etta Pitt. Halálának hírét a színész unokahúga Sydney Pitt erősítette meg az Instagram-oldalán, ahol hosszú bejegyzésben búcsúzkodott a nagynénjétől. A tragédia mindössze egy hónappal azután történt, hogy Brad Pitt a F1-film premierje során köszönetet mondott az édesanyjának, aki végig támogatta őt az élete és a karrierje során.

Brad Pitt és Jane Pitt nagyon szoros kapcsolatban álltak egymással

Forrás: FilmMagic

Brad Pitt édesanyjának köszönhetjük, hogy filmsztár lett a fiából

Az eu.usatoday számolt be róla, hogy Brad Pitt és a testvérei szigorú babtista neveltetést kaptak kiskorukban, azonban ez a középiskolában megváltozott. Jane és a férje Wiliam Pitt ugyanis szabadabb szellemben akarta nevelni a gyermekeit, mint az egyházuk, így hagyták, hogy rockkoncertekre járjanak, sőt Brad számára az anyukája még azt is megengedte, hogy kiélje művészi hajlamát, és filmforgatásokra járhasson. Innen pedig már nem volt visszaút. Egy hónappal ezelőtt Brad Pitt a Today reggeli műsorában is az anyukájának üzent:

Köszönnöm kell anyukámnak Jane Pittnek, mert minden reggel nézi ezt a műsort. Sziaa Anya, szeretlek!

- mondta el a színész, majd egy puszit dobott az anyukájának. A színész és a menedzsmentje még nem szólalt meg a tragédia óta, Sydney Pitt azonban arra kérte a sajtó képviselőit, hogy hagyjanak időt a sztárnak, hogy összeszedje magát.

Édes nagynéném Jane Etta! Még nem álltunk készen arra, hogy elmenj. De így végre tudsz újra szabadon táncolni, énekelni, és festeni. Ez a tudat kicsit könnyebbé teszi nekem elfogadni a helyzetet. Ha ismerted a nagynénémet, akkor tudtad, hogy hatalmas szíve volt, és mindenkivel mélyen törődött. Ő tanított meg engem festeni, erősnek maradni, Jézust szeretni, és a legkisebb dolgokban is örömet találni.

- olvasható Sydney bejegyzésében. A gyászposzt teljes szövegét itt tudjátok elolvasni: