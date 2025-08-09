Kiderült: kamu a legismertebb fitnesz őrület, nincs szükségünk naponta 10 ezer lépésre

Biztosan te is hallottál már róla, hogy napi 10 ezer lépés megtételével már eleget tettél az egészségedért, és számtalan betegség kialakulásának kockázatát csökkentedted. Vagy mégsem? Az igazság az, hogy egy japán cég indította útjára évtizedekkel ezelőtt ezt a marketingkampányt, ami annyira sikeresnek bizonyult, hogy később az okostelefonok is 10 ezer lépésben határozták meg a napi egészséges aktivitást. Ezzel szemben a valóság az, hogy a már említett cégnek halvány fogalma sem volt róla, hogy milyen élettani hatásai lehetnek a 10 ezer lépésnyi gyaloglásnak, ugyanis abban az időben még nem voltak kiterjedt kutatások erre vonatkozólag. Nem úgy mint napjainkban: most elkészült a világ talán legnagyobb és legátfogóbb vizsgálata a napi lépésszámokról és kiderült, hogy bár a 10 ezres szám kamu, a fitnesz őrület nem annyira. Csak elég kevesebb lépés is a számottevő eredményért.

Fitnesz őrület tudományosan megcáfolva: nem 10 ezer lépésre van szükségünk naponta az egészségünk érdekében

Forrás: Shutterstock

Akkor csak egy haszontalan fitnesz őrület a 10 ezer lépés?

Az egyszerű válasz az, hogy nem. Csak nem 10 ezer lépésre van szüksége a szervezetünknek. A Sciencealert felmérése ugyanis kimutatta, hogy már napi 7000 lépés is elég azokhoz a hosszútávú élettani hatásokhoz, amelyet a 10 ezres testvérhez kapcsoltak az emberek évtizedeken át. De nézzük, hogy miről szólt a kutatás, és milyen eredménnyel zárult:

A tudósok 57 különböző felmérést összesítettek, amelyek összesen 160 ezer ember napi lépésszámát és egészségügyi helyzetét követték nyomon. Így derült ki, hogy azok az emberek, akik legalább naponta 7000 lépést tettek meg, 47%-al kisebb kockázattal voltak kitéve a korai halálozásnak. Emellett fokozott védelmet élveztek a szívbetegségek, a rák és a demencia ellen. Ennek ellenére nem szeretnénk senkit sem eltántorítani attól, hogy naponta 10 ezer vagy több lépést tegyenek meg, ugyanis minél több lépést teszünk meg, annál több egészségügyi előnyt biztosíthatunk a szervezetünknek.

Honnan ered a 10 ezres varázsszám?

A kedves olvasó most jogosan teheti fel a kérdést, hogy hogyan vált a világ legismertebb fitnesz őrületévé a 10000 lépés, ha nem támasztotta alá korábban semmilyen tudományos bizonyíték? A válasz egyszerű: az 1964-es tokiói olimpia során vált ismertté. Egy japán lépésszámláló cég, a Yamasa ugyanis piacra dobott egy Manpo-kei nevű készüléket, amely szó szerinti fordításban 10.000 lépést mérő eszközt jelent. A japán írásjelekkel ráadásul egy sétáló emberkére hasonlít egy a szószerkezet, így a marketingesek úgy döntöttek, hogy megtartják a 10 ezres számot. Ebben az időben csak annyit tudtak a kutatók biztosan, hogy a napi 3000-4000 lépéshez képest a 10000 komoly ugrás, amely magasabb kalóriaégetéssel is jár, így nem volt véletlenszerű a szám, csak véletlenül pont ésszerűvé vált.