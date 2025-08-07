Ha nyaralni mész, a ruháidon és a bankkártyádon kívül van még valami, amit fontos magaddal vinned. Nóra története is ezt példázza.

Forrás: Shutterstock

A trópusi klíma gondokat okozhat

„Te is voltál Balin?” – kérdezte Nóra, miközben fél kézzel a bőröndje cipzárját rángatta, a másikkal pedig próbálta a naptejet a – már így is túlpakolt – neszesszerbe tuszkolni. „Annyira várom! De hallottam, hogy a trópusi klíma... hát... nem mindig tesz jót...tudod… odalenn” – tette hozzá.

Hogy ne gyógyszertár-kereséssel teljen a nyaralás Andi egy pillanatra elmosolyodott, majd leült a kávé mellé. „Igen, Balin történt velem az a bizonyos első eset. A szállás csodás volt, a tengerpart mesés, de én három nap után már nem a naplementét figyeltem, hanem a legközelebbi gyógyszertárat kerestem. Nos, azóta okosabb vagyok” – szögezte le, és elmesélte, mi történt vele.

Kellemetlen meglepetés a paradicsomban

Andi, mint sok más nő, úgy indult útnak, hogy csak a naptejről, fürdőruháról és a legklasszabb sminkekről gondoskodott előre. Amit nem vett figyelembe, az a meleg, a nedves klíma, az állandó fürdőruha-viselés, a helyi ételek és a megváltozott napi rutin volt – ezek mind tökéletes táptalajt jelenthetnek egy intimfertőzés kialakulásához. És ami kialakulhat, az ki is alakul, lehetőleg pont a legrosszabbkor.

„Akkoriban fogalmam sem volt, hogy a trópusi országokban mennyire gyorsan felborulhat az intimegyensúlyom. Ráadásul ott még nehezebb bármit is beszerezni, ha nem beszéled a helyi nyelvet” – mesélte Andi, aki ma már rendszeres, tapasztalt és szenvedélyes utazó. „Ebből akkor tanultam, és most már mindig úgy készülök, mint egy profi” – nevetett.

Mit tanulhatunk a tapasztalt utazóktól? A hüvelygomba nemcsak kellemetlen, de az egész nyaralást elronthatja. Pár egyszerű előkészülettel azonban megelőzhető, vagy legalábbis gyorsan kezelhető a probléma.

Íme, Andi tippjei, amiket most már minden út előtt betart – és amit barátnőként örömmel megosztott Nórával

1. Ne csak naptejet csomagolj – legyen „intimelsősegély-csomagod” is! Azóta mindig viszek magammal gombaellenes kúpot vagy krémet, amit otthon szerzek be, mert külföldön nem biztos, hogy könnyű ilyet találni. Ezek recept nélkül is kaphatók itthon a patikákban, van közöttük szintetikus hatóanyagú és természetes összetevőket tartalmazó is. Persze nem árt előtte egyeztetni a nőgyógyásszal, főleg, ha valaki hajlamosabb az ilyen fertőzésekre.