Ha nyaralni mész, a ruháidon és a bankkártyádon kívül van még valami, amit fontos magaddal vinned. Nóra története is ezt példázza.
„Te is voltál Balin?” – kérdezte Nóra, miközben fél kézzel a bőröndje cipzárját rángatta, a másikkal pedig próbálta a naptejet a – már így is túlpakolt – neszesszerbe tuszkolni. „Annyira várom! De hallottam, hogy a trópusi klíma... hát... nem mindig tesz jót...tudod… odalenn” – tette hozzá.
Andi egy pillanatra elmosolyodott, majd leült a kávé mellé. „Igen, Balin történt velem az a bizonyos első eset. A szállás csodás volt, a tengerpart mesés, de én három nap után már nem a naplementét figyeltem, hanem a legközelebbi gyógyszertárat kerestem. Nos, azóta okosabb vagyok” – szögezte le, és elmesélte, mi történt vele.
Andi, mint sok más nő, úgy indult útnak, hogy csak a naptejről, fürdőruháról és a legklasszabb sminkekről gondoskodott előre. Amit nem vett figyelembe, az a meleg, a nedves klíma, az állandó fürdőruha-viselés, a helyi ételek és a megváltozott napi rutin volt – ezek mind tökéletes táptalajt jelenthetnek egy intimfertőzés kialakulásához. És ami kialakulhat, az ki is alakul, lehetőleg pont a legrosszabbkor.
„Akkoriban fogalmam sem volt, hogy a trópusi országokban mennyire gyorsan felborulhat az intimegyensúlyom. Ráadásul ott még nehezebb bármit is beszerezni, ha nem beszéled a helyi nyelvet” – mesélte Andi, aki ma már rendszeres, tapasztalt és szenvedélyes utazó. „Ebből akkor tanultam, és most már mindig úgy készülök, mint egy profi” – nevetett.
A hüvelygomba nemcsak kellemetlen, de az egész nyaralást elronthatja. Pár egyszerű előkészülettel azonban megelőzhető, vagy legalábbis gyorsan kezelhető a probléma.
1. Ne csak naptejet csomagolj – legyen „intimelsősegély-csomagod” is! Azóta mindig viszek magammal gombaellenes kúpot vagy krémet, amit otthon szerzek be, mert külföldön nem biztos, hogy könnyű ilyet találni. Ezek recept nélkül is kaphatók itthon a patikákban, van közöttük szintetikus hatóanyagú és természetes összetevőket tartalmazó is. Persze nem árt előtte egyeztetni a nőgyógyásszal, főleg, ha valaki hajlamosabb az ilyen fertőzésekre.
2. Használj probiotikumokat a bélrendszered miatt!
Két héttel utazás előtt már elkezdek probiotikumot szedni. Ez kifejezetten a bélflóra egyensúlyát támogatja. Az élőflórás készítmények segíthetnek abban, hogy szervezeted védelmi vonala a helyi ízek ellenére erős maradjon.
3. Ne maradj sokáig nedves fürdőruhában!
Tudom, milyen nehéz otthagyni a partot, de én most már mindig viszek váltás fürdőruhát vagy laza, pamut alsót és rövidnadrágot, amibe át tudok öltözni, ha sokáig strandolok. A meleg és nedves közeg ugyanis ideális környezetet teremt a Candida gomba szaporodásához.
4. Figyelj a higiéniára, de ne ess túlzásba!
Régen folyton intimtörlőkendőket használtam, azt hittem, jót teszek. Ma már tudom, hogy a túlzott tisztálkodás is felboríthatja az egyensúlyt. Elég a napi egyszeri, gyengéd, illatmentes intimlemosó – semmi több.
Már nem pánikolok, hanem pontosan tudom, mit kell használnom. Van nálam minden, és nem várok vele, hogy hazaérjek, mert garantáltan egyre rosszabb lesz. Nóra, miközben hallgatta barátnője történetét, már ki is szedte a neszesszerből a negyedik felesleges rúzst, lement a patikába, és helyette egy hüvelygombaellenes készítményt vett. „Akkor most már tényleg fel vagyok készülve” – nevetett, és sokkal magabiztosabban vágott neki a vágyott utazásnak.
