Mozgásszervi panaszok: rengeteget spórolhat, aki időben szakemberhez fordul

A közlemény szerint a gyógytorna és a manuálterápia nem csupán akkor lehet megoldás, ha már kialakult a probléma: a fitneszbérlet mellett egy terápiás bérlet is hosszú távon megtérülő befektetés lehet – írja a Világgazdaság.
Az Eurostat 2023-as adatai szerint az Európai Unióban a születéskor várható egészséges életévek száma átlagosan 63,1 év: nőknél 63,3, férfiaknál 62,8. Ezzel szemben a teljes várható élettartam 84 év a nőknél és 78,7 a férfiaknál. A mediterrán országok lakói akár öt-hat évvel tovább élvezhetik az aktív időskort, míg Magyarországon a mozgáshiány, a krónikus betegségek, a helytelen táplálkozás és a mentális problémák miatt jóval rövidebb ez az időszak.
A WHO legutóbbi jelentése szerint a fizikai inaktivitás az egyik vezető, án elkerülhető halálok Európában. A szervezet évente 1,8 millió megelőzhető – 75 év alatti – halálesetet tart nyilván, amelyek döntően nem fertőző betegségekhez köthetők, és megfelelő megelőzéssel vagy időben nyújtott egészségügyi ellátással kivédhetők lennének. A nem fertőző betegségek miatti korai halálozások 60 százaléka mögött olyan okok állnak, mint a mozgáshiány, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a magas vérnyomás, az egészségtelen étrend és az elhízás.
A MozgásKlinika kutatásából kiderül: a válaszadók 92,5 százaléka napi vagy heti rendszerességgel tapasztal mozgásszervi tüneteket, 46,3 százalék pedig minden fizikai aktivitás után fájdalmat érez. A legsúlyosabban érintettek a teljes minta 40,6 százalékát adják. Ebben a körben az egészségérzet átlagosan 2,32, a fittségérzet pedig mindössze 1,92 volt egy ötfokú skálán.
Bár a panaszokkal élők több mint fele (55,6 százalék) rendszeresen felkeresi orvosát, mozgásterápián a teljes mintának csupán 15 százaléka, a legsúlyosabb eseteknek pedig mindössze 13 százaléka vesz részt. Ez arra utal, hogy Magyarországon a bizonyítottan hatékony rehabilitációs és preventív módszerek háttérbe szorulnak.
A leggyakoribb tünetek közé tartozik:
* derékfájdalom (609 említés),
* nyakfájdalom (447),
* térdfájdalom (434),
* vállfájdalom (415),
* hátfájdalom (368).
A válaszadók több mint háromnegyede (77 százalék) alacsony egészségérzetről, 88 százaléka pedig alacsony fittségérzetről számolt be.
A panaszok minden korosztályban jelen vannak, de a legsúlyosabb esetek aránya a középkorúak és idősebbek körében a legmagasabb. A terápiás részvétel falvakban 11,7 százalék, kisvárosokban 14,3, nagyvárosokban 20,7 százalék. Az ellátásban részesülők átlagéletkora 54,9 év, míg a terápiát mellőzőké 33,3 év.
„A megelőzés, az egészségtudatosság és a terápiás hozzáférés javítása nemcsak az egyéni életminőség, hanem a társadalmi terhek csökkentése szempontjából is kulcsfontosságú” – értékelt Czeglédi Tamás, az országos gyógytornarendelő-hálózatot működtető MozgásKlinika franchise társalapítója és stratégiai vezetője. Hozzátette: „A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a fizioterápiás első kontakt modell bevezetése jelentősen mérsékelheti a krónikus esetek számát, miközben tehermentesíti az orvosi ellátórendszert.”
