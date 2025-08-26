Mozgásszervi panaszok: rengeteget spórolhat, aki időben szakemberhez fordul

A közlemény szerint a gyógytorna és a manuálterápia nem csupán akkor lehet megoldás, ha már kialakult a probléma: a fitneszbérlet mellett egy terápiás bérlet is hosszú távon megtérülő befektetés lehet – írja a Világgazdaság.

Az ülőmunka és a kevés mozgás miatt fokozatosan alakulnak ki a mozgásszervi problémák

Forrás: Getty Images

Az Eurostat 2023-as adatai szerint az Európai Unióban a születéskor várható egészséges életévek száma átlagosan 63,1 év: nőknél 63,3, férfiaknál 62,8. Ezzel szemben a teljes várható élettartam 84 év a nőknél és 78,7 a férfiaknál. A mediterrán országok lakói akár öt-hat évvel tovább élvezhetik az aktív időskort, míg Magyarországon a mozgáshiány, a krónikus betegségek, a helytelen táplálkozás és a mentális problémák miatt jóval rövidebb ez az időszak.

A WHO legutóbbi jelentése szerint a fizikai inaktivitás az egyik vezető, án elkerülhető halálok Európában. A szervezet évente 1,8 millió megelőzhető – 75 év alatti – halálesetet tart nyilván, amelyek döntően nem fertőző betegségekhez köthetők, és megfelelő megelőzéssel vagy időben nyújtott egészségügyi ellátással kivédhetők lennének. A nem fertőző betegségek miatti korai halálozások 60 százaléka mögött olyan okok állnak, mint a mozgáshiány, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a magas vérnyomás, az egészségtelen étrend és az elhízás.

A mindennapok mérgező tünetei

A MozgásKlinika kutatásából kiderül: a válaszadók 92,5 százaléka napi vagy heti rendszerességgel tapasztal mozgásszervi tüneteket, 46,3 százalék pedig minden fizikai aktivitás után fájdalmat érez. A legsúlyosabban érintettek a teljes minta 40,6 százalékát adják. Ebben a körben az egészségérzet átlagosan 2,32, a fittségérzet pedig mindössze 1,92 volt egy ötfokú skálán.

Bár a panaszokkal élők több mint fele (55,6 százalék) rendszeresen felkeresi orvosát, mozgásterápián a teljes mintának csupán 15 százaléka, a legsúlyosabb eseteknek pedig mindössze 13 százaléka vesz részt. Ez arra utal, hogy Magyarországon a bizonyítottan hatékony rehabilitációs és preventív módszerek háttérbe szorulnak.

A leggyakoribb tünetek közé tartozik:

* derékfájdalom (609 említés),

* nyakfájdalom (447),

* térdfájdalom (434),

* vállfájdalom (415),

* hátfájdalom (368).