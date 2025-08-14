„Öt éve nem ivott egy pohár vizet a fiam – és nem aggódom miatta”

Egy 2000 felnőtt bevonásával készült kutatás szerint a britek közel fele teára, harmaduk kávéra vagy szénsavas italokra támaszkodik a folyadékbevitel terén. Az NHS ajánlása napi nyolc pohár víz, ennek ellenére a megkérdezettek mindössze 17 százaléka fogyaszt elegendő mennyiséget. A baby boomerek kétszer akkora eséllyel választják a teát, mint a Z generáció tagjai, miközben a nők és gyerekek hajlamosabbak elhanyagolni a vízivást, mint a férfiak. Az 53 éves brightoni Kelly Mulligan saját tapasztalatát is megosztotta: kilencéves fia, Max négyéves kora óta nem ivott egyetlen pohár tiszta vizet sem.

A nők és gyerekek hajlamosabbak a vízivás elhanyagolására, mint a férfiak

Forrás: Shutterstock

A kilencéves kisfiú évek óta nem ivott egy pohár vizet

„Max sosem szerette a sima vizet, azt mondja, nincs íze” – mondta Kelly. „Én sem iszom sima vizet. Csak a szénsavas vizet vagy a teát tudom meginni” – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy fia kizárólag hígított almalét fogyaszt nagyobb mennyiségben. „Max iszik kis kortyokat a vízből, ha szüksége van rá, de mindig szomjas, és azt mondja, hogy a sima víz nem oltja a szomját” – mesélte. Mivel az iskolában csak víz fogyasztása engedélyezett, a fiú vizespalackot visz magával, de anyja szerint továbbra sem biztos, hogy iszik is belőle. „Egészséges és boldog, szóval nem aggódom. Változatosan étkezik és aktív. A hígított almalé egy kompromisszum, ami nem annyira cukros, mint ha töményen inná, így a fogaira is kevésbé káros” – tette hozzá Kelly.

A vízivást főleg a gyerekek kerülik

A felmérésben szereplő szülők 10 százaléka úgy véli, gyermeke nem iszik eleget, míg a 837 megkérdezett tinédzser 15 százaléka legfeljebb hetente néhányszor iszik sima vizet. Háromnegyedüket a szülők szerint „kényszeríteniük” kell, hogy igyanak, mert maguktól nem jut eszükbe a vízivás – írja az Express.