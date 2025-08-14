Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 14., csütörtök Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hidratálás

„Öt éve nem ivott egy pohár vizet a fiam – és nem aggódom miatta”

hidratálás víz vízivás
Virág Emília
2025.08.14.
Egy brit anya szerint kilencéves gyermeke négyéves kora óta nem iszik sima vizet, és nem ő az egyetlen, aki így tesz. Egy friss felmérés aggasztó trendet tárt fel a az emberek vízivási szokásairól.

Egy 2000 felnőtt bevonásával készült kutatás szerint a britek közel fele teára, harmaduk kávéra vagy szénsavas italokra támaszkodik a folyadékbevitel terén. Az NHS ajánlása napi nyolc pohár víz, ennek ellenére a megkérdezettek mindössze 17 százaléka fogyaszt elegendő mennyiséget. A baby boomerek kétszer akkora eséllyel választják a teát, mint a Z generáció tagjai, miközben a nők és gyerekek hajlamosabbak elhanyagolni a vízivást, mint a férfiak. Az 53 éves brightoni Kelly Mulligan saját tapasztalatát is megosztotta: kilencéves fia, Max négyéves kora óta nem ivott egyetlen pohár tiszta vizet sem.

A nők és gyerekek hajlamosabbak a vízivás elhanyagolására, mint a férfiak
A nők és gyerekek hajlamosabbak a vízivás elhanyagolására, mint a férfiak
Forrás: Shutterstock

A kilencéves kisfiú évek óta nem ivott egy pohár vizet

 „Max sosem szerette a sima vizet, azt mondja, nincs íze” – mondta Kelly. „Én sem iszom sima vizet. Csak a szénsavas vizet vagy a teát tudom meginni” – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy fia kizárólag hígított almalét fogyaszt nagyobb mennyiségben. „Max iszik kis kortyokat a vízből, ha szüksége van rá, de mindig szomjas, és azt mondja, hogy a sima víz nem oltja a szomját” – mesélte. Mivel az iskolában csak víz fogyasztása engedélyezett, a fiú vizespalackot visz magával, de anyja szerint továbbra sem biztos, hogy iszik is belőle. „Egészséges és boldog, szóval nem aggódom. Változatosan étkezik és aktív. A hígított almalé egy kompromisszum, ami nem annyira cukros, mint ha töményen inná, így a fogaira is kevésbé káros” – tette hozzá Kelly. 

A vízivást főleg a gyerekek kerülik

A felmérésben szereplő szülők 10 százaléka úgy véli, gyermeke nem iszik eleget, míg a 837 megkérdezett tinédzser 15 százaléka legfeljebb hetente néhányszor iszik sima vizet. Háromnegyedüket a szülők szerint „kényszeríteniük” kell, hogy igyanak, mert maguktól nem jut eszükbe a vízivás – írja az Express

Indítsd be a zsírégetést – csak egy pohár hideg víz kell hozzá

Tudtad, hogy a víz hidegen a legegészségesebb? Beindítja a barna zsír termelődését, ami segíthet a fogyásban.

Tudtad? Ez történik, ha reggel megiszol egy pohár vizet!

Az emberi test 60-70%-a víz, így amikor az egészséges 8 óra alvás után felébredsz és iszol egy pohár vizet, pontosan azt adod a szervezetednek, amitől effektíve működik.

Még mindig nem figyelünk eléggé a megfelelő vízfogyasztásra, nem tudatosak a magyarok

A lakosság fele nem tudja, mennyi vizet fogyaszt egy nap.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu