Ha stresszes vagy, a tested is „feszült üzemmódba” kapcsol: a pulzus felgyorsul, a vérnyomás megemelkedik, az izmok megfeszülnek. Ez a folyamat pedig rendkívül erősen hat az emésztésre is. A stressz tehát – legyen szó munkahelyi nyomásról, párkapcsolati feszültségről vagy általános szorongásról – nem csupán pszichés jelenség.
Amikor erős stressz éri a szervezetet, a test prioritásba helyezi a túlélést. Gyorsabban ver a szív, szaporább lesz a légzés, és több vér áramlik az izmokba. Ez a folyamat azonban az emésztőrendszerre negatívan hathat. Az agy és a bélrendszer ugyanis szoros kapcsolatban áll egymással, ezt nevezik bél-agy tengelynek. A belekben található az úgynevezett enterális idegrendszer, amelyet gyakran „második agynak” neveznek. Ez a több százmillió idegsejtből álló háló képes önállóan is működni, de folyamatos kapcsolatban van az aggyal. Ha tehát a központi idegrendszerben stresszreakció indul, annak hatása azonnal érezhető az emésztőrendszerben is. A tartós stressz tehát komoly terhelést jelent, nem csak mentálisan.
-A vérkeringés lelassul az emésztőszervekben, emiatt lelassulhat vagy fel is borulhat a bélmozgás. Ez székrekedést vagy épp hasmenést eredményezhet.
-A stresszhormonok (például a kortizol) megváltoztatják a gyomorsav- és emésztőenzim-termelést. Ilyenkor gyakoribb a gyomorégés, a puffadás vagy az émelygés.
-A bélfal áteresztőbbé válhat, így gyulladásos folyamatok indulhatnak be.
-A bélflóra, vagyis a mikrobiom összetétele is átalakulhat, ami tovább súlyosbíthatja a panaszokat.
-Gyakori puffadás, teltségérzés még akkor is, ha nem ettél sokat.
-Váltakozó széklet – egyik nap székrekedés, másik nap hasmenés.
-Gyomorégés, reflux: a fokozott savtermelés miatt.
-Hasi görcsök, fájdalom, amely látszólag minden ok nélkül jelentkezik.
-Étvágytalanság vagy éppen falásrohamok – mindkettő lehet stresszreakció.
A stressz a mindennapi életünk része, de a tartós feszültség mentálisan és fizikailag is komoly terhelést jelent, például az emésztőrendszerre. A stressz okozta emésztési panaszok azonban a legtöbbször enyhíthetők életmódbeli változtatásokkal.
-Rendszeres mozgás: segít csökkenteni a stresszhormonok szintjét, javítja a bélműködést.
-Tudatos légzés és relaxáció: a mély légzés, a jóga vagy a meditáció nyugtatja az idegrendszert.
-Megfelelő alvás: az alváshiány önmagában is fokozza a stresszreakciókat.
-Kiegyensúlyozott étrend: a rostban gazdag, könnyen emészthető ételek támogatják a bélflórát.
-Rendszeres étkezés: a kihagyott vagy kapkodva elfogyasztott étkezések csak fokozzák a panaszokat.
-Bár a stressz gyakori oka az emésztési problémáknak, nem szabad minden tünetet erre fogni. Ha a panaszok tartósan fennállnak, ha jelentős fogyás, vérzés, hányás vagy erős fájdalom jelentkezik, mindenképpen orvosi kivizsgálás szükséges.
A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.
A Sedacur forte vény nélkül kapható gyógyszer.
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
