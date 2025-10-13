Ha stresszes vagy, a tested is „feszült üzemmódba” kapcsol: a pulzus felgyorsul, a vérnyomás megemelkedik, az izmok megfeszülnek. Ez a folyamat pedig rendkívül erősen hat az emésztésre is. A stressz tehát – legyen szó munkahelyi nyomásról, párkapcsolati feszültségről vagy általános szorongásról – nem csupán pszichés jelenség.

Forrás: Shutterstock

Mi történik a testedben, ha feszült vagy?

Amikor erős stressz éri a szervezetet, a test prioritásba helyezi a túlélést. Gyorsabban ver a szív, szaporább lesz a légzés, és több vér áramlik az izmokba. Ez a folyamat azonban az emésztőrendszerre negatívan hathat. Az agy és a bélrendszer ugyanis szoros kapcsolatban áll egymással, ezt nevezik bél-agy tengelynek. A belekben található az úgynevezett enterális idegrendszer, amelyet gyakran „második agynak” neveznek. Ez a több százmillió idegsejtből álló háló képes önállóan is működni, de folyamatos kapcsolatban van az aggyal. Ha tehát a központi idegrendszerben stresszreakció indul, annak hatása azonnal érezhető az emésztőrendszerben is. A tartós stressz tehát komoly terhelést jelent, nem csak mentálisan.

A stressz hatásai az emésztőrendszerre

-A vérkeringés lelassul az emésztőszervekben, emiatt lelassulhat vagy fel is borulhat a bélmozgás. Ez székrekedést vagy épp hasmenést eredményezhet.

-A stresszhormonok (például a kortizol) megváltoztatják a gyomorsav- és emésztőenzim-termelést. Ilyenkor gyakoribb a gyomorégés, a puffadás vagy az émelygés.

-A bélfal áteresztőbbé válhat, így gyulladásos folyamatok indulhatnak be.

-A bélflóra, vagyis a mikrobiom összetétele is átalakulhat, ami tovább súlyosbíthatja a panaszokat.

Milyen panaszokat okozhat a stressz?

-Gyakori puffadás, teltségérzés még akkor is, ha nem ettél sokat.

-Váltakozó széklet – egyik nap székrekedés, másik nap hasmenés.

-Gyomorégés, reflux: a fokozott savtermelés miatt.

-Hasi görcsök, fájdalom, amely látszólag minden ok nélkül jelentkezik.

-Étvágytalanság vagy éppen falásrohamok – mindkettő lehet stresszreakció.

Mi tehetünk?

A stressz a mindennapi életünk része, de a tartós feszültség mentálisan és fizikailag is komoly terhelést jelent, például az emésztőrendszerre. A stressz okozta emésztési panaszok azonban a legtöbbször enyhíthetők életmódbeli változtatásokkal.