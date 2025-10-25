Sosem találnád ki, mi vezeti a világ legegészségesebb ételeinek listáját − Itt a 10-es lista

Azt hiszed, a világ legegészségesebb ételei között kizárólag zöldségek szerepelnek? Ebben az esetben el kell keserítsünk. Egy kutatás százas skálán rangsorolta a legegészségesebb ételeket, a listán pedig igen érdekes dolgok is helyet kaptak. A tojás például sehol sincs, ahogy az avokádó uralmának is leáldozott. Azonban több hal is szerepel rajta, a ponty azonban nincs köztük. Ha szeretnél idén egészségesebb halászlevet készíteni vagy a szuperélelmiszerek közül nasizni az esti filmezés közben, akkor most figyelj!

Kitalálod, mi került a legegészségesebb ételek listájának első helyére?

A legegészségesebb ételek

A tudósok több mint 1000 nyers élelmiszert vizsgáltak, mindegyikhez tápértékpontot rendelve. A százas skálán legjobban teljesítő ételekből összeszedték azt a tízet, amelyek önmagukban és más élelmiszerekkel együtt egyaránt a legjobban támogatják a szervezet optimális működését. A világ legegészségesebb ételei között több olyan is felbukkan, amit bármelyik élelmiszerboltban megvehetsz, de természetesen akadnak köztük itthon nehezen hozzáférhető dolgok is. A végeredmény sokkoló lehet, de egyben lehetőséget teremt arra, hogy újragondold az étrendedet.

1. Mandula (100/97)

Az olajos magvak királynője, vagyis a mandula jó helyezése nem csoda, hiszen tele van telítetlen zsírsavakkal, antioxidánsokkal, magnéziummal, E-vitaminnal és fehérjével. Így pedig nem csupán finom rágcsálnivaló, de a szív- és érrendszer egyik legjobb barátja, ráadásul a vércukorszint stabilizálásában is hatalmas segítséget jelent. Nem véletlen végzett az első helyen.

2. Csirimojó (100/96)

Bemutatjuk a Dél-Amerikából származó édes gyümölcsöt, ami roskadásig van antioxidánsokkal és B6-vitaminnal. A zöld héjú termés erősíti az immunrendszert, védi a szemet és még gyulladáscsökkentő hatása is van. Ha netán hozzájutnál egyhez, fontos tudnod, hogy a magját nem szabad megenni, mert mérgező lehet.

A csirimojóban sok a B6-vitamin

3. Óceáni sügér (100/89)

Azt hitted a lazac vagy a tonhal a legegészségesebb hal? Spoiler: nem csak a sügér előzte be őket. A halak közül azonban ez a mélytengeri fajta a legbrutálisabb tápanyagbomba. Magas B12-, D-vitamin- és szeléntartalmával elsősorban az idegrendszert és a csontokat támogatja. Ráadásul rendkívül alacsony zsírtartalma miatt, beilleszthető bármilyen diétás étrendbe.