Sosem találnád ki, mi vezeti a világ legegészségesebb ételeinek listáját − Itt a 10-es lista

Azt hiszed, a világ legegészségesebb ételei között kizárólag zöldségek szerepelnek? Ebben az esetben el kell keserítsünk. Egy kutatás százas skálán rangsorolta a legegészségesebb ételeket, a listán pedig igen érdekes dolgok is helyet kaptak. A tojás például sehol sincs, ahogy az avokádó uralmának is leáldozott. Azonban több hal is szerepel rajta, a ponty azonban nincs köztük. Ha szeretnél idén egészségesebb halászlevet készíteni vagy a szuperélelmiszerek közül nasizni az esti filmezés közben, akkor most figyelj!
A legegészségesebb ételek
A tudósok több mint 1000 nyers élelmiszert vizsgáltak, mindegyikhez tápértékpontot rendelve. A százas skálán legjobban teljesítő ételekből összeszedték azt a tízet, amelyek önmagukban és más élelmiszerekkel együtt egyaránt a legjobban támogatják a szervezet optimális működését. A világ legegészségesebb ételei között több olyan is felbukkan, amit bármelyik élelmiszerboltban megvehetsz, de természetesen akadnak köztük itthon nehezen hozzáférhető dolgok is. A végeredmény sokkoló lehet, de egyben lehetőséget teremt arra, hogy újragondold az étrendedet.
1. Mandula (100/97)
Az olajos magvak királynője, vagyis a mandula jó helyezése nem csoda, hiszen tele van telítetlen zsírsavakkal, antioxidánsokkal, magnéziummal, E-vitaminnal és fehérjével. Így pedig nem csupán finom rágcsálnivaló, de a szív- és érrendszer egyik legjobb barátja, ráadásul a vércukorszint stabilizálásában is hatalmas segítséget jelent. Nem véletlen végzett az első helyen.
2. Csirimojó (100/96)
Bemutatjuk a Dél-Amerikából származó édes gyümölcsöt, ami roskadásig van antioxidánsokkal és B6-vitaminnal. A zöld héjú termés erősíti az immunrendszert, védi a szemet és még gyulladáscsökkentő hatása is van. Ha netán hozzájutnál egyhez, fontos tudnod, hogy a magját nem szabad megenni, mert mérgező lehet.
3. Óceáni sügér (100/89)
Azt hitted a lazac vagy a tonhal a legegészségesebb hal? Spoiler: nem csak a sügér előzte be őket. A halak közül azonban ez a mélytengeri fajta a legbrutálisabb tápanyagbomba. Magas B12-, D-vitamin- és szeléntartalmával elsősorban az idegrendszert és a csontokat támogatja. Ráadásul rendkívül alacsony zsírtartalma miatt, beilleszthető bármilyen diétás étrendbe.
4. Lepényhal (100/85)
Itt is a következő uszonyos. Lepényhalat itthon nem könnyű beszerezni, pedig amellett, hogy ízletes, D-vitaminban és Omega-3 zsírsavakban is bővelkedik. Fogyaszd rendszeresen, és csökkentsd minimálisra a szívbetegségek kockázatát.
5. Chia mag (100/85)
Erre számítottál, ugye? A chia mag évek óta a smoothie-k és a reggelik sztárja, hiszen tele van rosttal, fehérjével és antioxidánsokkal. Fogyaszd bátran, de okosan, hiszen jóból is megárt a sok. Ebben a cikkünkben olvashatsz arról, hogy miként támogathatod vele a szervezetedet, anélkül, hogy megbetegítene.
6. Tökmag (100/84)
Egy újabb olajos mag, amit magában, sós süteményeken és salátákban is szívesen látunk. A tökmag azért érdemelte ki a hatodik helyet, mert tele van vassal, cinkkel és magnéziummal, ezek pedig elengedhetetlenek a vérképzéshez és az izmok működéséhez.
7. Mángold (100/78)
Nem csak csodaszép és izgalmas, de rostban, nitrátokban és antioxidánsokban is gazdag zöldség. Ízletessége mellett így támogatja a bélrendszer működését, csökkenti a vérnyomást és óvja a szívet. Kiemelkedő K-vitamin tartalmának köszönhetően pedig erősebbek lehetnek a csontjaid.
8. Sertészsír (100/73)
Hopp, a nagymamák mégis csak tudtak valamit! A meglepő befutó, a sertészsír több telítetlen zsírsavat tartalmaz még a marha- vagy bárányzsírnál is, ráadásul B-vitaminban is gazdag. Lehet, hogy mégsem rossz ötlet néha visszanyúlni a régiek módszeréhez, és zsíron megfuttatni a hagymát egy pörkölt kezdeténél.
9. Céklalevél (100/70)
Valld be nyugodtan, hogy te sem ettél még céklalevelet! Bár a legtöbben kidobják, párolva, turmixolva vagy salátának is tökéletes választás, hiszen egyrészt finom, másrészt tele van vassal, kalciummal és K-vitaminnal. Egészségesebb, mint maga a gumó!
10. Csattogóhal (100/69)
A csattogóhalak magas Omega-3 zsírsavakkal, D- és E-vitaminnal támogatják a szervezetet. Ahhoz, hogy a szíved és az idegrendszered állapot javuljon, bőven elég hetente egyszer készíteni belőle egy ínycsiklandó és egészséges ételt. Miért nem ajánlott többször? A válasz egyszerű, higanytartalma miatt nem ajánlott gyakran fogyasztani.