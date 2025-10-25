Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 25., szombat Bianka, Blanka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egészség

Sosem találnád ki, mi vezeti a világ legegészségesebb ételeinek listáját − Itt a 10-es lista

egészség lista étel
Készülj, mert megdőlt a szüleid elmélete! Hiába mondogatták neked, hogy edd meg a zöldséget, mert kell a szervezetednek, a legegészségesebb ételek mégsem közülük kerülnek ki. Mutatjuk az aranyérmest!

Azt hiszed, a világ legegészségesebb ételei között kizárólag zöldségek szerepelnek? Ebben az esetben el kell keserítsünk. Egy kutatás százas skálán rangsorolta a legegészségesebb ételeket, a listán pedig igen érdekes dolgok is helyet kaptak. A tojás például sehol sincs, ahogy az avokádó uralmának is leáldozott. Azonban több hal is szerepel rajta, a ponty azonban nincs köztük. Ha szeretnél idén egészségesebb halászlevet készíteni vagy a szuperélelmiszerek közül nasizni az esti filmezés közben, akkor most figyelj!

Legegészségesebb ételek 10-es listája
Kitalálod, mi került a legegészségesebb ételek listájának első helyére?
Forrás: Shutterstock

A legegészségesebb ételek

A tudósok több mint 1000 nyers élelmiszert vizsgáltak, mindegyikhez tápértékpontot rendelve. A százas skálán legjobban teljesítő ételekből összeszedték azt a tízet, amelyek önmagukban és más élelmiszerekkel együtt egyaránt a legjobban támogatják a szervezet optimális működését. A világ legegészségesebb ételei között több olyan is felbukkan, amit bármelyik élelmiszerboltban megvehetsz, de természetesen akadnak köztük itthon nehezen hozzáférhető dolgok is. A végeredmény sokkoló lehet, de egyben lehetőséget teremt arra, hogy újragondold az étrendedet. 

1. Mandula (100/97)

Az olajos magvak királynője, vagyis a mandula jó helyezése nem csoda, hiszen tele van telítetlen zsírsavakkal, antioxidánsokkal, magnéziummal, E-vitaminnal és fehérjével. Így pedig nem csupán finom rágcsálnivaló, de a szív- és érrendszer egyik legjobb barátja, ráadásul a vércukorszint stabilizálásában is hatalmas segítséget jelent. Nem véletlen végzett az első helyen.

2. Csirimojó (100/96)

Bemutatjuk a Dél-Amerikából származó édes gyümölcsöt, ami roskadásig van antioxidánsokkal és B6-vitaminnal. A zöld héjú termés erősíti az immunrendszert, védi a szemet és még gyulladáscsökkentő hatása is van. Ha netán hozzájutnál egyhez, fontos tudnod, hogy a magját nem szabad megenni, mert mérgező lehet. 

A csirimojóban sok a B6-vitamin
A csirimojóban sok a B6-vitamin
Forrás: Getty Images

3. Óceáni sügér (100/89)

Azt hitted a lazac vagy a tonhal a legegészségesebb hal? Spoiler: nem csak a sügér előzte be őket. A halak közül azonban ez a mélytengeri fajta a legbrutálisabb tápanyagbomba. Magas B12-, D-vitamin- és szeléntartalmával elsősorban az idegrendszert és a csontokat támogatja. Ráadásul rendkívül alacsony zsírtartalma miatt, beilleszthető bármilyen diétás étrendbe.

4. Lepényhal (100/85)

Itt is a következő uszonyos. Lepényhalat itthon nem könnyű beszerezni, pedig amellett, hogy ízletes, D-vitaminban és Omega-3 zsírsavakban is bővelkedik. Fogyaszd rendszeresen, és csökkentsd minimálisra a szívbetegségek kockázatát. 

5. Chia mag (100/85)

Erre számítottál, ugye? A chia mag évek óta a smoothie-k és a reggelik sztárja, hiszen tele van rosttal, fehérjével és antioxidánsokkal. Fogyaszd bátran, de okosan, hiszen jóból is megárt a sok. Ebben a cikkünkben olvashatsz arról, hogy miként támogathatod vele a szervezetedet, anélkül, hogy megbetegítene.

6. Tökmag (100/84)

Egy újabb olajos mag, amit magában, sós süteményeken és salátákban is szívesen látunk. A tökmag azért érdemelte ki a hatodik helyet, mert tele van vassal, cinkkel és magnéziummal, ezek pedig elengedhetetlenek a vérképzéshez és az izmok működéséhez. 

7. Mángold (100/78)

Nem csak csodaszép és izgalmas, de rostban, nitrátokban és antioxidánsokban is gazdag zöldség. Ízletessége mellett így támogatja a bélrendszer működését, csökkenti a vérnyomást és óvja a szívet. Kiemelkedő K-vitamin tartalmának köszönhetően pedig erősebbek lehetnek a csontjaid.

A mángold levelei ezer színben pompáznak
A mángold levelei ezer színben pompáznak
Forrás: Shutterstock

8. Sertészsír (100/73)

Hopp, a nagymamák mégis csak tudtak valamit! A meglepő befutó, a sertészsír több telítetlen zsírsavat tartalmaz még a marha- vagy bárányzsírnál is, ráadásul B-vitaminban is gazdag. Lehet, hogy mégsem rossz ötlet néha visszanyúlni a régiek módszeréhez, és zsíron megfuttatni a hagymát egy pörkölt kezdeténél. 

9. Céklalevél (100/70)

Valld be nyugodtan, hogy te sem ettél még céklalevelet! Bár a legtöbben kidobják, párolva, turmixolva vagy salátának is tökéletes választás, hiszen egyrészt finom, másrészt tele van vassal, kalciummal és K-vitaminnal. Egészségesebb, mint maga a gumó!

10. Csattogóhal (100/69)

A csattogóhalak magas Omega-3 zsírsavakkal, D- és E-vitaminnal támogatják a szervezetet. Ahhoz, hogy a szíved és az idegrendszered állapot javuljon, bőven elég hetente egyszer készíteni belőle egy ínycsiklandó és egészséges ételt. Miért nem ajánlott többször? A válasz egyszerű, higanytartalma miatt nem ajánlott gyakran fogyasztani.

 

Kezdd a napot ezzel az emésztésserkentő vízzel - A chia mag erre is jó!

A chia mag, amely egyre inkább hódít a modern táplálkozás világában, nem csupán trendi, hanem rendkívül tápláló és egészséges is.

Olajos magvak a diétában? - Itt a válasz, hogy mennyit és hogyan fogyaszthatjuk

Aprócska, a madarak is azt eszik. Vajon ránk milyen hatással vannak ezek a magas kalóriatartalmú ételek?

Kiderült: ez a világ legegészségesebb étele

Egy amerikai tanulmány a tápanyagtartalom alapján határozta meg a világ legegészségesebb ételét. Íme a szuperélelmiszer, amit neked is érdemes megismerned.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu