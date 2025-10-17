Rejtett pajzsmirigyproblémák a húszas–harmincas években: tünetek, amikre senki sem figyel

A pajzsmirigy a szervezet anyagcseréjének szabályozásáért felelős, ezért működési zavara számos szervrendszert érinthet. „A pajzsmirigy betegségekhez két nagy csoport tartozik – az egyik a nyakon tapintható csomók, a pajzsmirigy-göbök, a másik pedig a pajzsmirigy funkcionális eltérései. Ilyenek a túlműködés és az alulműködés, amelyek sokszor egészen általános tünetekkel járnak” – hangsúlyozza dr. Deák Veronika, endokrinológus szakorvos. A pajzsmirigyprobléma egyre gyakoribb, ezekre a tünetekre kell odafigyelni.

Pajzsmirigyprobléma tünetei: ezeket a tüneteket vedd figyelembe

Forrás: Shutterstock

A „mindennapi” tünetek mögött is lehet hormonális ok

A szakértők szerint a fiatal felnőttek körében egyre több a kezeletlen pajzsmirigyprobléma, mert a tünetek nem tipikusak. A pajzsmirigy-alulműködés (hipotireózis) gyakran okoz állandó fáradtságot, koncentrációs zavart, lelassult anyagcserét és indokolatlan hízást. Sokan ilyenkor diétáznak, sportolnak, mégsem fogynak – a háttérben viszont hormonális zavar állhat. A pajzsmirigy túlműködés ezzel szemben leggyakrabban jó étvágy melletti fogyással, szapora szívdobogásérzéssel, kézremegéssel, fokozott izzadékonysággal és alvászavarral jár.

A bőrgyógyászati rendelők tapasztalatai szerint mindkét forma járhat hajhullással és bőrszárazsággal, amit a legtöbben először kozmetikai problémaként kezelnek, nem endokrinológiai jelként.

A fiatal nők esetében a hormonális egyensúly felborulása gyakran menstruációs zavarokat, erős PMS-t vagy termékenységi problémákat is okozhat. A szakirodalom szerint a fogamzás előtt álló nők 5–8%-ánál már enyhe pajzsmirigy-alulműködés is kimutatható, ami befolyásolhatja a teherbeesést.

Pajzsmirigyprobléma: mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A fiatal felnőtteknél a pajzsmirigyproblémák gyakran csak rutinvérvizsgálat során derülnek ki, vagy amikor a panaszok már hosszabb ideje fennállnak. Dr. Deák Veronika szerint fontos, hogy ne bagatellizáljuk a visszatérő, megmagyarázhatatlan tüneteket:

Én azt javaslom, aki pajzsmirigy-működési zavarra gyanakszik, először keresse fel a háziorvosát, és ha a laboreredmények kóros értékeket mutatnak, akkor célszerű endokrinológushoz fordulni.

A korai felismerés a kulcs

A pajzsmirigybetegségek kezelése ma már gyógyszeresen, célzottan és jól beállítható módon történik. A korai diagnózis nemcsak a kellemetlen tünetek megszüntetését segíti, hanem a hosszú távú szövődmények – például a szívritmuszavar, meddőség vagy anyagcserezavarok – megelőzését is.