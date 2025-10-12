Hormonális akné vagy stressz okozta pattanás? Így különböztethető meg

A bőr állapotát számos tényező befolyásolja, a genetikai hajlamtól az étrenden át a környezeti hatásokig. Két gyakori ok azonban kiemelkedik: a hormonális változások és a tartós stressz. Bár a tünetek hasonlíthatnak egymásra, a bőrgyógyászok tapasztalata szerint a pattanások, aknék elhelyezkedése, megjelenési formája és időzítése sokat elárul arról, mi áll a háttérben. A helyes felismerés azért is fontos, mert a hatékony kezelés csak így válhat eredményessé.

Így különböztesd meg a hormonális aknét a stressz okozta pattanástól

Hogyan néz ki a hormonális akné?

A szakirodalom és a bőrgyógyászati gyakorlat szerint a hormonális eredetű pattanások leginkább a menstruációs ciklushoz kötődnek. Gyakran az áll, az állkapocs vonala és a nyak területén jelennek meg. Ezek a pattanások sokszor mélyebbek, gyulladtak és fájdalmasak, nem ritkán cisztás jellegűek. Átlagosan a nők 50–60%-a tapasztal ciklushoz kötődő bőrproblémát, különösen a menstruációt megelőző napokban. A hormonális akné kialakulásában az androgén hormonok játszanak szerepet: fokozzák a faggyúmirigyek működését, így elzáródnak a pórusok, és gyulladás alakul ki.

A stressz okozta pattanás jellemzői

A pszichés terhelés a kortizol szintjének emelkedését okozza, amely a bőr olajtermelését és gyulladásos folyamatait fokozza. A stresszhez kapcsolódó pattanások gyakran a homlokon, a mellkason vagy a hát felső részén jelennek meg. Ezek általában kisebbek, de egyszerre több, apró, gyulladt göb is kialakulhat. A bőrgyógyászok tapasztalata alapján az ilyen típusú akné hajlamos hirtelen fellángolni vizsgaidőszakban, feszült munkahelyi helyzetekben vagy tartós alváshiány mellett.

Hogyan különböztethető meg a kettő?

A hormonális akné jellegzetessége a ciklikus megjelenés és az állkapocs körüli elhelyezkedés, míg a stressz okozta pattanás inkább a homlokot és a mellkast érinti, és hirtelen, stresszes időszakokhoz köthető. A szakértők hangsúlyozzák: a két forma össze is adódhat, hiszen a hormonális ingadozásokat a stressz tovább ronthatja. Éppen ezért sok esetben komplex megközelítésre van szükség.

Kezelési lehetőségek különbségei

A hormonális akné kezelésében a bőrgyógyász által felírt gyógyszerek – például hormonális fogamzásgátlók, antiandrogén szerek vagy helyi retinoidok – bizonyítottan hatékonyak. Emellett javasolt az alacsony glikémiás indexű étrend, a tejtermékek mérséklése és a cinkben gazdag ételek fogyasztása. A stressz okozta pattanásoknál elsődleges a stresszkezelés: relaxációs technikák, sport, elegendő alvás. Külsőleg a gyulladáscsökkentő hatóanyagok – például szalicilsav vagy niacinamid – nyújtanak segítséget.