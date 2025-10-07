Itt a kádfürdős időszak: ezekre a testápolási termékekre lesz szükséged az ősszel

Érkezik a hideg, esős ősz, és vele együtt a teát kortyolgatós, pokrócban olvasgatós és kádban ücsörgős időszak. Ahogy rövidülnek a napok és a levegő is egyre csípősebb lesz, nincs is jobb annál, mint elmerülni egy gőzölgő, illatos fürdőben. A kádfürdőzés igazi szezonális rituálénak tekinthető, hiszen nemcsak a testedet lazítja el és ápolja, hanem a lelkedet is feltölti. Összegyűjtöttük a legjobb testápolási termékeket, amelyek tökéletes őszi hangulatba hoznak majd!

Forrás: Getty Image

Őszi hangulat a habokban: testápolás és fürdőzés

Engedd el a rohanást, a napi stresszt, és add át magad a pihenésnek. A tested hálás lesz az aromás meleg vízért, a lelked pedig a nyugodt percekért. Amikor hosszabb kádfürdőzésre és tisztálkodásra készülsz a következő sorrendet kell észben tartanod: fürdősó, habfürdő, fürdőbomba, testradír, tusfürdő, tusoló gél.

A habfürdők látványos habfelhőbe burkolnak és aromájukkal teljesen ellazítanak.

A fürdőbombák mini wellness élményt nyújtanak a kádban. Nemcsak a testednek esik jól, hanem a látványért is megéri. A benne rejlő olajok, vajak pedig puhítják a bőrödet.

A testradír a bőrápolás titkos fegyvere. Ledörzsöli az elhalt hámsejteket, serkenti a vérkeringést, így a bőr puhább és ragyogóbb lesz.

Az őszi illatú tusfürdők pedig megfűszerezik a hétköznapjaidat. Válassz fahéj, pumpkin spice, vanília illatú termékeket.

