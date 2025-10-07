Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Itt a kádfürdős időszak: ezekre a testápolási termékekre lesz szükséged az ősszel

Merülj el az őszi illatokban! Közeleg a hideg, nyálkás idő, amikor egy meleg kádfürdő csodákat tesz a hangulatunkkal. Készülj fel te is az új évszakra ezekkel a tisztálkodási és testápolási termékekkel!

Érkezik a hideg, esős ősz, és vele együtt a teát kortyolgatós, pokrócban olvasgatós és kádban ücsörgős időszak. Ahogy rövidülnek a napok és a levegő is egyre csípősebb lesz, nincs is jobb annál, mint elmerülni egy gőzölgő, illatos fürdőben. A kádfürdőzés igazi szezonális rituálénak tekinthető, hiszen nemcsak a testedet lazítja el és ápolja, hanem a lelkedet is feltölti. Összegyűjtöttük a legjobb testápolási termékeket, amelyek tökéletes őszi hangulatba hoznak majd!

testápolás, kádfürdő, őszi illat
Nézd meg a kiválogatott testápolási és kádfürdős termékeinket!
Forrás: Getty Image

Őszi hangulat a habokban: testápolás és fürdőzés

Engedd el a rohanást, a napi stresszt, és add át magad a pihenésnek. A tested hálás lesz az aromás meleg vízért, a lelked pedig a nyugodt percekért. Amikor hosszabb kádfürdőzésre és tisztálkodásra készülsz a következő sorrendet kell észben tartanod: fürdősó, habfürdő, fürdőbomba, testradír, tusfürdő, tusoló gél. 

  • A habfürdők látványos habfelhőbe burkolnak és aromájukkal teljesen ellazítanak.
  • A fürdőbombák mini wellness élményt nyújtanak a kádban. Nemcsak a testednek esik jól, hanem a látványért is megéri. A benne rejlő olajok, vajak pedig puhítják a bőrödet.
  • A testradír a bőrápolás titkos fegyvere. Ledörzsöli az elhalt hámsejteket, serkenti a vérkeringést, így a bőr puhább és ragyogóbb lesz.
  • Az őszi illatú tusfürdők pedig megfűszerezik a hétköznapjaidat. Válassz fahéj, pumpkin spice, vanília illatú termékeket. 

Kényeztesd magad ezekkel a testápolási termékekkel!

