Itt a kádfürdős időszak: ezekre a testápolási termékekre lesz szükséged az ősszel

Érkezik a hideg, esős ősz, és vele együtt a teát kortyolgatós, pokrócban olvasgatós és kádban ücsörgős időszak. Ahogy rövidülnek a napok és a levegő is egyre csípősebb lesz, nincs is jobb annál, mint elmerülni egy gőzölgő, illatos fürdőben. A kádfürdőzés igazi szezonális rituálénak tekinthető, hiszen nemcsak a testedet lazítja el és ápolja, hanem a lelkedet is feltölti. Összegyűjtöttük a legjobb testápolási termékeket, amelyek tökéletes őszi hangulatba hoznak majd!
Engedd el a rohanást, a napi stresszt, és add át magad a pihenésnek. A tested hálás lesz az aromás meleg vízért, a lelked pedig a nyugodt percekért. Amikor hosszabb kádfürdőzésre és tisztálkodásra készülsz a következő sorrendet kell észben tartanod: fürdősó, habfürdő, fürdőbomba, testradír, tusfürdő, tusoló gél.
Kényeztesd magad ezekkel a testápolási termékekkel!
