Eddig rosszul használtad a testápolót! Megmutatjuk a legjobb bőrápolási rutint!

A bőrápolás reflektorfénye legtöbbször az arcunkra irányul, de nem szabad elfeledkeznünk a testünkről sem. A testápoló használata sokszor nyűgös, macerás lehet, hiszen egy ideig mindenen krémes, ragad, nem tudsz semmit felvenni és ha nyár van, akkor mindeközben még izzadsz is. A bőrápolás fontos és kihagyhatatlan lépcsője a testápoló és ha eddig azt hitted, hogy jól használod, lehet te is meg fogsz lepődni!

Egy új szemlélet a testápolók világában

A bőrápolási rutin egyik legnagyobb területe a testünk, így az ő üzeneteit sem szabad figyelem nélkül hagyni, emiatt a testápolás és a testápoló használata elengedhetetlen.

Zuhanyzás közbeni testápoló?

A zuhanyzás utáni testápolózás nemcsak ezért praktikus, mert meztelenek vagyunk és a törölközőnek sem baj, ha testápolós lesz, hanem a hatás fokozása miatt is. Egy új TikTok-trend hullámnak köszönhetően most minden nő megtanulhatja, hogyan maximalizálja a testápoló hatását. A rutin a következő: fürdés után, NE törölközz meg teljesen, egy kicsit csöpögj le aztán a nedves bőrödre applikáld a testápolódat. Ennek a tippnek köszönhetően a száraz bőr, sokkal jobb hidratáltságot kap. A rutin második lépése egy testolaj, nemcsak hihetetlen illatod lesz, de segít "lezárni" a rétegeket. Úgy képzeld el, hogy a bőröd hidratáltságát növelő nedvességet a testápoló egy " ajtóval" bezárja, míg a testolaj mint "lakat" véglegesíti a rutint. Így lehet extrán csillogó ás puha bőröd 2025 nyarán!

Ha követed ezeket a lépéseket, egy új szintre lépsz a tudatos bőrápolásban!

Ha nem csak a sima, pihe-puha bőr a cél, akkor ezt az alap rutint könnyen illatrutinná varázsolhatod. Használj egy a parfümödet kihangsúlyozó testápolót és testolajat és amíg a hidratáló kombót nem szívta be teljesen a bőröd, fújd be magad a kedvenc parfümöddel. Így nemcsak extrán jó illatod lesz, de tovább is megmarad a parfümöd ereje. A szilárd parfümökről ebben a cikkünkben olvashatsz bővebben!

+extra tipp

Keverj egy kis bronzosító cseppet a testolajadba és máris kész a trópusi, napcsókolta csillogós esztétika, ami minden outfitedet meg fog koronázni a nyáron.