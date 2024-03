Az eredeti húsvéti sárgatúró receptje: a sonka kiváló kiegészítője

Sárga is, illatos is, húsvéti is. Hogy miért? Mert gyönyörű és lágy, és pompásan illik az asztaldíszhez. És persze nem utolsósorban, nagyon finom.

Sok helyen a húsvéti menü elnegedhetetlen része, mások viszont el sem tudják képzelni, mi az a sárga szeletelt csoda az asztalon a sonka mellett. Különleges, hisz sárgatúrónak hívják, pedig nincs is benne túró. Készítsük el, kóstoljuk meg, és ezentúl mindig lesz a húsvéti asztalon. Hozzávalók:

6 db tojás

1 ek kristálycukor

6 dl tej

0,5 csomag vaniliás cukor Elkészítés: A tojásokat habosra keverjük a kristálycukorral, majd a hideg tejhez öntjük. Nagyon lassú tűzön sűrűre főzzük. Félidőben adjuk hozzá a vaníliás cukrot. Kb 50 perc alatt sűrűsödik be, addig folyamatosan keverjük. Mintegy 10 perc múlva az egész darabossá válik. Akkor jó, amikor a tejsavó teljesen elválik a masszától, és az állaga a túróra hasonlít. Egy gézzel kibélelt tálba szűrőn át beleöntjüka túrót. Összefogjuk a gézdarab tetejét, és jó erősen kicsavarjuk belőle a levet. Egy zsinórral jó szorosan kösszekötjük a gézt a túró fölött, hogy kellően tömör legyen. Hűvös helyen hagyjuk pihenni, hogy a maradék tejsavó is kicsepegjen belőle. Néhány órát, de akár egy egész éjszakát is hagyhatjuk. 5. A sárgatúrót tálaljuk szeletekre vágva főtt sonka, kolbász és kalács mellé.