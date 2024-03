Húsvéti falatok vegáknak és vegánoknak

Lehet azon vitatkozni — és szoktak is —, hogy miért akar húsízt, aki nem eszik húst, de nem érdemes. Bár van, aki azért nem eszik húst, mert nem szereti, azért a vegetáriánusok és vegánok egy jó része nem emiatt döntött a növényi alapú táplálkozás mellet. A következő néhány húsmentes recept szempontjából azonban ez nem is számít. A következő recepteket azok is szeretni fogják, akik esznek húst és azok is, akik nem.

Húsvéti töltött káposzta hús nélkül