Lehet, hogy ezért romlanak meg a hűtőben az ételeink: nem foglalkozunk vele, pedig kellene

Minden hűtőben ott van a hőmérséklet-szabályzó, és még az is lehet, hogy olykor tekerünk rajta, ha nem érezzük elég hidegnek a benne tárolt ételeket, de ez aligha jelenti azt, hogy alaposan végiggondolva állítottuk be a hűtőnk hőmérsékletét. Ha túlságosan magasan tartjuk, akkor megpenészedhetnek a zöldségek, gyümölcsök vagy egyéb ételek, ha pedig túl alacsonyan, akkor megfagyhatnak. Ez mind azért fordulhat elő, mert nem tudjuk, mennyi is az ideális hőmérséklet.

A szakértők szerint 5 foknak kellene lennie a hűtőben ahhoz, hogy a legtovább elálljanak az élelmiszereink.