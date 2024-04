Készíts házi vajat egyetlen alapanyagból: mutatjuk, hogyan

- írja a Mindmegette, ahol videót is láthatsz a vaj elkészítéséről.

Mielőtt kenyére kenjük vagy fűszerezzük, vegyük ki a hűtőből, hogy picit megolvadjon.

Forrás: Shutterstock

A házi vajat azonban nem csupán natúr változatban készítheted el, még finomabb ha fűszerekkel dobod fel. Az elkészítés előtt fél órával vedd ki a hűtőből, hogy lehessen vele dolgozni. Vágd apróra a fűszereket, tedd hozzá a vajhoz, majd egy kis citromhéjat is reszelj bele, esetleg egy kevés só is mehet hozzá. A vajat nem kell túlságosan felhabosítani, így ha kanállal is össze tudod dolgozni, nem kell elővenni a robotgépet. Ha úgy érzed, hogy harmonikusak az ízek, nem hiányzik már belőle semmi, akkor tedd egy dobozba, de akár meg is formázhatod. Ha zsírpapírra halmozod, készíthetsz belőle egy kis gurigát, amelyből hűtés után szeletelni lehet.