Lendülj formába elérhető áron a Lidl nassolnivalóival!

Az olajos magvak, az aszalt gyümölcsök és a gyümölcsszeletek - olyan egészséges snack ötletek, melyekkel nem csak változatosabbá tehetjük étrendünket, hanem értékes tápanyagokkal is gazdagíthatjuk azt. A szakemberek is azt hangsúlyozzák, hogy szervezetünk számára fontos, hogy ezeket is beillesszük az étrendünkbe. Persze nem mindegy, hogy mennyit eszük meg belőlük és az sem, hogy mikor.

Fogyasszunk 1 marék tetszőleges olajos magot/mag mixet tízóraira vagy uzsonnára 1 adag friss gyümölcs kíséretében.

Lehetőség szerint válasszuk az aszalt gyümölcsök közül a natúr verziókat, melyek hozzáadott cukrot és hidrogénezett növényi olajokat sem tartalmaznak.

A gyümölcsszeletek jó rostforrásnak minősülnek, melyek kedvező hatással vannak emésztésünkre. Fogyasztásuk igazi desszert élményt ad, ezáltal kiválthatják vagy csökkentetik a cukros édességek iránti sóvárgást.