Hérics Máté, interjú a tortaszobrásszal – „Szinte mindent bevállalok, amit kérnek”

2003-ban, a Gundel Károly vendéglátóipari iskolában kezdődött minden. Egy félresikerült, de annál inspirálóbb tortakészítési élmény indította el Hérics Máté útját a cukrászat világában. Azóta a tortakészítés varázslatos világának mestere lett, és saját design tortaműhelye, a Hérics Cake Shop, Magyarország egyik legkülönlegesebb tortaszobrász műhelyévé vált. Az első tortától a saját üzletéig vezető hosszú út, kreatív kihívások, művészi ambíciók - ismerd meg Máté történetét.

Hérics Máté kezében ez bizony nem egy lángos, hanem egy édes torta csoda. Forrás: Hérics Máté

Hérics Máté interjú

"Magaménak éreztem a konyha világát, mintha erre születtem volna"

Mikor és miért kezdtél el egyedi tortákat gyártani?

2003-ban jelentkeztem cukrásznak a Gundel Károly vendéglátóipari iskolába és akkor készítettem életem első tortáját ami, nos valljuk be, nem épp úgy sikerült ahogy terveztem, de ettől függetlenül is imádtam elkészíteni. Ahogy az alapanyagok illatát éreztem az orromban, ahogy a habverőt a kezembe vettem, magával ragadott az egész alkotási folyamat.

Forrás: Hérics Máté

Nem voltam jó tanuló soha, de akkor éreztem először, hogy ebben a szakmában viszont jó lehetek és el is kezdtem komolyabban beleásni magam. Persze az iskola itt is döcögősen ment, viszont a gyakorlati munkahelyemet (Remiz étterem) imádtam. Mintha haza jártam volna. Egyik héten suli, másik héten munka volt. A munka részét mindig nagyon vártam, mert nagyon jó társaság vett körbe, és sokat tanítottak. Szerencsére a feladataim túl mutattak azon, hogy csak tojásokat válasszak szét és hűtőket takarítsak naphosszat. Volt lehetőségem alkotni, gyakorolni. Alázatra tanítottak és fegyelemre. Szinte az első perctől kezdve készíthettem kenyereket, pogácsát, süteményeket és tortákat is. Akkor döntöttem el, hogy ez lesz én pályám és apait anyait beleadtam. Később ennek az étteremnek lettem a cukrász vezetője. Az baromi ösztönző érzés volt. Még nagyobb ambícióm lett. A későbbi évek során végig vezető beosztásban dolgoztam éttermekben, cukrászdákban és szállodákban. Egyenes volt az út a cél.

Forrás: Hérics Máté

„A kézügyesség öröklődött generációkon át.”

Felmenőim szinte kivétel nélkül mind mester emberek voltak. A kézügyesség öröklődött generációkon át. Édesapám lett a példaképem aki egy Munkácsy Mihály díjas grafikus, festő és szobrász művész. Akárhányszor beléptem a műtermébe csak ájuldoztam az alkotásain. Főleg a szobrászata volt ami közel állt hozzám. Innen jött, hogy én bizony torta szobrász akarok lenni. Sok időt töltöttem nála. Figyeltem a kézmozzanatait és a higgadtságát, zseniális volt nézni. (sajnos ő agyvérzést kapott azóta). Persze ő más eszközökkel, festékekkel, anyagokkal dolgozott mint én, de a technika mégis hasonló volt.

„2010-ben jött az ötlet, hogy torta szobrász legyek.”

Elkezdtem képezni magamat ebbe az irányba. Sok időt töltöttem azzal, hogy a szakma csínját-bínját megtanuljam. Majd 2016-ban elhatároztam, hogy megnyitom saját vállalkozásomat. Emlékszem, hogy abban az időben 5 helyen is dolgoztam, hogy össze tudjam gyűjteni a pénzt a saját üzletemre. 2018-ban pedig elérkeztem a célomhoz és megnyitottam Hérics Cake Shop-ot, a Design torták műhelyét.