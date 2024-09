A méz és a cukor kémiai összetételükben különböznek. A cukor, vagyis a szacharóz, egy glükóz- és fruktózmolekulából áll, míg a méz főként glükózt és fruktózt tartalmaz a víz, vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok is mellett. Ezen tápanyagok mennyisége nem elég nagy ahhoz, hogy számottevő egészségügyi előnyöket nyújtson. Ettől függetlenül, aki szereti, annak érdemes a mézet használnia, de mértékkel.

Schmidt Judit dietetikus

Fotó: Faragó László

A méz így lényegében nem egy „diétás cukor”, de a szénhidráton túl tartalmaz más értékes tápanyagokat is, emiatt jobb bizonyos szempontból a megítélése.

A méz természetes eredetű édesítőszer, de egészségügyi szempontból nem jelentősen előnyösebb a cukornál. Mindkettőt mértékkel célszerű fogyasztani az egészségeseknek is.

Édesítsünk okosan

Lehetőleg kerüljük a cukrozott üdítők ivását, és például édességek, sütemények készítésekor az édesebb gyümölcsökkel, asztalt gyümölcsökkel édesítsünk elsőként, s kisebb mértékben adjunk cukrot, mézet ezekhez a desszertekhez! Az ősszel, télen ivott teába akkor keverjük bele a mézet, ha az már kicsit kihűlt, már nem forró, így a mézben lévő, hőérzékeny vitaminok, ásványi anyagok, antioxidánsok nem sérülnek! A különböző cukortípusok, mint a barna cukor vagy a nádcukor, kémiailag szinte ugyanazok, mint a répacukor, így nincs különbség az egészségügyi hatásukban és a tápanyag tartalmukban sem. A barna cukor előnye pusztán esztétikai: szebb színűvé teszi a süteményeket.

Fontos: A mézet egyéves kor alatt nem szabad adni a babáknak, mivel előfordulhatnak benne a Clostridium botulinum spórái, amelyek komoly megbetegedést okozhatnak.

Természetes és mesterséges édesítőszerek: Melyik a jobb választás?

A természetes és mesterséges édesítőszerek, mint például a sztívia vagy eritrit akkor jelenthetnek jobb alternatívát, ha valaki például cukorbeteg vagy inzulinrezisztenciával diagnosztizálták, esetleg, ha túlsúly és/vagy elhízás miatt szükséges számára a csökkentett energia-felvétel. Ezek az édesítőszerek nem emelik a vércukorszintet, intenzíven édesítenek, emiatt a cukor vagy a méz édes ízének kiváltására alkalmasak lehetnek.

Természetesen nem lehet minden ennyire egyszerű: a sztíviát sokan nem kedvelik a kesernyés mellékíze miatt, az eritrit pedig nagyobb mennyiségben az arra érzékenyeknél hasmenést, hasi görcsöket okozhat. A mesterséges édesítőszerekkel kapcsolatosan pedig az utóbbi időben túl nagy az ellenállás a lakosság körében. Bár itt is sok a tévhit, mivel szinte lehetetlen annyit fogyasztanunk ezekből egy nap, hogy rövid távon is komoly egészségügyi hatásuk legyen. Emiatt, ha valaki a cukrot és a mézet mellőzné, a leginkább a sztívia vagy az eritrit között válogathat.

