Ettől a hozzávalótól lesz ropogós az édesburgonya

7. Süssük ropogósra az édesburgonyát.

További ötletek édesburgonyához

Az édesburgonyát többféleképpen is elkészíthetjük: levesként, püréként és saláták alapanyagaként is kiválóan ízletes. Sőt, süteményt és chipset is készíthetünk belőle.

A rozmaring kitűnően passzol az édesburgonyához

Forrás: Shutterstock

Ezek a fűszerek passzolnak leginkább az édesburgonyához

só

bors

fahéj

barnacukor

gyömbér

szerecsendió

fokhagyma

rozmaring

cayenne bors

chili

Édesburgonya krémleves

Édesburgonya krémleves

Forrás: Shutterstock

Hozzávalók:

6 darab közepes édesburgonya

1 evőkanál friss, reszelt gyömbér

2 csésze csirke- vagy zöldségalaplé

1 csésze víz

1 lime leve

1 csésze tej, vagy tejszín

Elkészítése:

1. Helyezzük bele az édesburgonyát és a gyömbért egy nagy serpenyőbe. Öntsük fel az alaplével és a vízzel és forraljuk fel. Csökkentsük a hőt közepesre, fedjük le, majd pároljuk, amíg a burgonya meg nem pirul.

2. A burgonya keveréket és a lime levét egy botmixer segítségével pürésítsük. Tegyük vissza a levest a serpenyőbe és keverjük hozzá a tejet, vagy a tejszínt. Melegítsük fel, majd fogyasszuk egészséggel.