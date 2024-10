Készíts édesburgonyát mikróban mindössze 4 perc alatt – Ez a titok!

Ha épp sietsz, és nincs kedved kivárni, míg a sütő bemelegszik, ez a módszer tökéletes lesz neked, hiszen mindössze 5 perc kell hozzá, és az eredmény szinte olyan, mint egy sütőben sült édesburgonya. Akár egy könnyű, egészséges köretet keresel, akár egy gyors ebéd alapját, az édesburgonya mikrózása gyors és egyszerű kezdés egy ízletes ételhez.

Az édesburgonya szuper finom és mikróban könnyen és gyorsan elkészíthető.

Forrás: Shutterstock/sasazawa

Így készül az édesburgonya mikróban sütve

Az édesburgonya, avagy más néven batáta sokféleképpen elkészíthető, sőt, édeskés íze miatt még süteményekhez is remekül felhasználható. Sokan választják a krumpli helyettesítésére, ugyanis egészségesebb annál. B6- és C-vitamin-tartalma kiemelkedő és magnéziumban is gazdag. Alacsony a glikémiás indexe, szénhidrátjai lassan szívódnak fel, így hosszú időre ellátják a testet energiával. Diétában, fogyókúrában, cukorbetegség és inzulinrezisztencia esetén is jól beépíthető az étrendbe.

Hozzávalók:

- 1 db, kb. 225 g-os édesburgonya

- csipet só

- frissen őrölt fekete bors

- 1 kis darab vaj

Elkészítés

Alaposan mosd meg az édesburgonyát, töröld szárazra, majd szurkáld meg 3-4 helyen egy villával. Helyezd a burgonyát egy mikrózható tányérra, és mikrózd 4 percig, félidőben fordítsd meg. A szurkálás segít, hogy a gőz távozhasson, szóval semmiképp se hagyd ki ezt a lépést.

A 4 perc elteltével 30 másodperces lépésekben folytasd a mikrózást, amíg a burgonya villával könnyen átszúrható nem lesz. A mikrózás ideje attól függ, hogy milyen széles és hosszú az édesburgonyád. Onnan tudhatod, hogy átfőtt, ha a belseje már teljesen puha. Egy kis kést szúrj bele a burgonya közepébe, ha könnyedén átsiklik, készen van, ha ellenállást érzel, még főznöd kell. Ha már kellően puhának érzed, vágd fel középen, ízesítsd sóval és borssal, majd tegyél rá egy kis darab vajat.

A mikrós édesburgonya önmagában is nagyon finom, köretként. De számtalan alapanyaggal megtöltheted, így egy tartalmasabb étel készülhet belőle.

Íme néhány ízletes ötlet, amivel felturbózhatod a mikróban sült édesburgonyát:

- Töltsd meg darált hússal, adj hozzá salsát, avokádót és reszelt sajtot, az igazi mexikói élményért.