3 különleges karácsonyi sütemény, amely más országokban kerül az ünnepi asztalra

A világ különböző részein más-más szokások és ízek határozzák meg azt, hogy mi kerül az ünnepi asztalra karácsonykor; így a desszertek is igen különbözőek lehetnek attól függően, hogy éppen milyen országba kalandozunk. Hoztunk 3 hagyományos karácsonyi sütemény 3 különböző ország ünnepi asztaláról, amelyek a magyar családok menüiben is megállják a helyüket. Kísérletezz bátran – szeretteid hálásak lesznek, bármelyiket is választod ezek közül.

Ha unod a hagyományos karácsonyi süteményeket, kísérletezz valami újjal!

Íme, a legfinomabb karácsonyi sütemény receptek

1. Hagyományos karácsonyi dán keksz: Pebernødder

Hozzávalók

9 evőkanál vaj (szobahőmérsékletű)

150 g kristálycukor

60 ml tejszín (30%-os, habtejszín)

250 g finomliszt

1 teáskanál sütőpor

1 teáskanál fahéj

1/2 teáskanál őrölt kardamom

1/2 teáskanál őrölt fekete bors

1/4 teáskanál őrölt szegfűszeg

1/2 teáskanál gyömbérpor

1 teáskanál narancshéj (reszelt)

Elkészítése

Melegítsd elő a sütőt 200°C-ra és bélelj ki egy tepsit sütőpapírral. Keverd habosra a vajat és a cukrot egy nagy keverőtálban. Add hozzá a tejszínt, és addig keverd, amíg könnyű és habos állagú nem lesz. Egy másik tálban keverd össze a többi hozzávalót. Add hozzá a száraz hozzávalókat a vajas keverékhez. Először egy kanállal keverd, majd gyűjtsd össze a tésztát a kezeiddel úgy, hogy egy nagy labdát formázz vele. Ezután alakíts ki a tésztából hosszú hengereket, amelyek kb. olyan vastagok, mint az mutatóujjad. Vágj belőlük kb. 1 cm-es szeleteket. Formázz minden szeletből golyót, és helyezd őket a sütőpapírra. Süsd 8–10 percig, amíg az aljuk aranybarnává nem válik. Hűtsd ki egy rácson, és már tálalhatod is.

2. Fatörzs – a klasszikus francia karácsonyi sütemény

A Bûche de Noël, más néven „fatörzs”, egy klasszikus farncia karácsonyi desszert, amelynek kakaókrémes változata egykor a magyar cukrászatban is népszerű volt.

Bûche de Noël, más néven „fatörzs”

Hozzávalók

480 ml habtejszín (30%-os, hideg)

60 g porcukor

60 g cukrozatlan kakaópor

1 teáskanál vaníliakivonat

6 tojássárgája

100 g kristálycukor

40 g cukrozatlan kakaópor

1 ½ teáskanál vaníliakivonat

1/8 teáskanál só

6 tojásfehérje

50 g kristálycukor

Elkészítése

1. Melegítsd elő a sütőt 190°C-ra. Bélelj ki egy 25x38 cm-es tepsit sütőpapírral.