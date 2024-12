Egy modern konyhában változatos eszközök segítik a lelkes háziasszonyok és háziurak munkáját. A lakberendezési üzletek termékpalettáján időnként viszont olyan termékek tűnnek fel, melyek gyakorlati haszna csekély, ellenben foglalják a helyet. Lássuk a legértelmetlenebb konyhai eszközöket!

Egyes konyhai eszközök teljesen fölöslegesen foglalják a helyet.

Forrás: Shutterstock

Mitől lesznek értelmetlenek a konyhai eszközök?

Az adott személy életmódja, étkezési szokásai nagyban befolyásolják, milyen konyhai eszközök könnyítik meg az életét, például egy air fryer fölöslgesnek tűnhet, de aki egyszerre kis mennyiséget süt, annak megtérülhet az ára.

A sushi vagy fondue készlet hasonló okokból nem került fel a listára, ahogy azok az olyan mókás apróságok sem, mint a répahegyező vagy a humoros cukorkatartó, amik a listán szereplő eszközökkel szemben legalább viccesek.

1. Kukoricaszem-eltávolító

Hiánypótló konyhai eszköz, ha a csöves kukoricáról távolítanánk el a szemeket. Csakhogy évente 1-2 alkalomnál többször ritkán főzünk csöves kukoricát, a kukoricaszem-eltávolító feladatát pedig egy kés is kiválóan ellátja, tulajdon fogainkról már nem is beszélve.

2. Elektromos kés

Számos konyhai eszköznek teljesen felesleges a elektromos verziója.

Forrás: Shutterstock

A gyártók között elterjedt egy hóbort, hogy minden konyhai kiegészítő elektromos változatát is piacra dobják. Már az elektromos borsdarálónál is rezgett a léc, kategóriájában azonban még mindig az elektromos kés viszi a prímet. Az ok? Azon felül, hogy egy éles késsel fantasztikus hatékonysággal lehet szeletelni, aprítani bármit, az elektromos kés veszélyes, könnyebben ejtünk magunkon vágásokat, ráadásul az áramot is zabálja.

3. Tojássárgája elválasztó

Tojássárgája szétválasztó feladatát tökéletesen ellátja a tojáshéj.

Forrás: Shutterstock

Kezdő szakácsként sokan küszködnek a tojássárgája szétválasztásával, nekik találták ki a tojássárgája elválasztót. Amikor viszont pár sütés után rájönnek, hogy a tojás héjával mennyivel egyszerűbb a szétválasztás, a speciálisan erre a célra kifejlesztett tojássárgája szeparáló hirtelen a fiók mélyére kerül, hogy még létezéséről is elfeledkezzenek.

4. Eperszár-eltávolító

Talán az eperszár eltávolító a legritkábban használt konyhai kiegészítő.

Forás: Youtube

Nem mindenki rajong az eper száráért, talán számukra jól jöhet egy eperszár-eltávolító konyhai eszköz. Csakhogy egy ilyen eszköz munkáját egy kés, vagy akár a puszta emberi kéz is könnyedén kiválthatja, így csak egész évben a helyet foglalja.

5. Banánszeletelő