Hamarosan rovarokból készült lisztből gyúrhatjuk a tésztát: nem vicc, nemsokára a boltok polcaira kerül

Újabb lépés az alternatív fehérjeforrások elterjedésében! Az Európai Unió engedélyezte a különféle rovarfehérjék forgalmazását, ezért többféle termék is hamarosan megjelenik az uniós szupermarketek polcain. Bemutatjuk, hogy mikre lehet majd számítani!

Számos ázsiai kultúrában évtizedek óta elterjedt a rovarfehérjék fogyasztása.

Tücsök és lisztkukac: ezeket a rovarfehérjéket találhatod majd meg a boltok polcain

Az Európai Bizottság engedélyezte a sárga lisztkukacpor forgalmazását az Európai Unióban, ami újabb lépést jelent az alternatív fehérjeforrások elterjedése felé. Ezáltal hamarosan több rovaralapú élelmiszerrel is találkozhatunk a boltok polcain - írja az ESM kiskereskedelmi szakportál.

A rovarfehérjék egészségügyi hatásai

Még csak most jött ki a rendelet, de már meg is van az egyik magyarázat arra, miért lenne jó, ha rovarokból készült fehérjét fogyasztanánk. Míg az állatok kint vannak a réten vagy a tyúkólban, ezzel területet foglalnak el, addig a rovarok esetében más a helyzet.

Ahogyan a növényeknél, úgy a rovaroknál is lehetőség van a vertikális termelésre, azaz akár tíz emelet magasan is elhelyezhetők, így jóval kisebb helyen több fehérjét vagyunk képesek előállítani.

Valamint nem elhanyagolható érv a rovarfogyasztás mellett, hogy a táplálásukra használt takarmánynak nem kell csúcsminőségűnek lennie, mint amilyet a hagyományos állattenyésztés sok helyen megkíván.

A rovarok ugyanis gyengébb minőségű tápanyagot is képesek fehérjévé alakítani, és miután hideg vérűek, sokkal jobban hasznosul a szervezetükben a bevitt tápanyag. Ellentétben a hagyományos állatokkal, amelyek melegvérűek, így, ha ezek energiát visznek be, azaz fogyasztanak, akkor azt a saját testük hőelőállítására is felhasználják. Vagyis a rovarok gyorsabban és több fehérjét képesek előállítani.

A közlemények szerint a sárga lisztkukac UV-kezelt lárvapora csatlakozik az EU új élelmiszerlistájához, amin már többek között rajta van a vándorsáska-liszt, a kis lisztkukac és a házi tücsök is.

Első körben a francia Nutri'Earth vállalat kap jogosultságot a sárga lárvaliszt forgalomba hozatalára. Ez a cég már több mint öt évvel ezelőtt nyújtotta be engedélykérelmét Brüsszelhez.