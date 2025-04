Sonka hús nélkül? – Idén húsvétkor próbáld ki a vegán változatot

A húsvéti sonkáról elsőre talán nem a vegán életmód jut eszedbe, pedig a húsmentes ünnepi asztalnak is megvan a maga varázsa! Ez az egyszerű, mégis ízekben gazdag vegán sonka tökéletes választás lehet, ha növényi alapú étkezést követsz, vagy csak szeretnél valami újat kipróbálni. Ez a vegán sonka az édeskés ízvilágot idézi, amit a mézes sült sonka nyújt, és egy enyhe füstös aromával is rendelkezik, akárcsak a füstölt húsok. Készítsd el te is, mutatjuk a receptet!

A vegán sonka önmagában is finom, de tálalhatjuk például friss tavaszi zöldekkel is.

Forrás: Getty Images/Penpak Ngamsathain

Vegán sonka: húsmentes finomság a húsvéti asztalra

Íme a vegán sonka receptje, amiből két adagnyi vegán sonka készül. Ha szeretnél maradékot is, nyugodtan duplázd vagy triplázd meg az adagot.

Hozzávalók

450 g magas fehérjetartalmú, extra kemény tofu

60 g juharszirup

1 teáskanál folyékony füst

1 teáskanál almaecet

1 evőkanál napraforgóolaj

1 – 1½ teáskanál só

¼ teáskanál őrölt bors

½ teáskanál hagymapor

½ teáskanál fokhagymapor

2 teáskanál sörélesztőpehely

1 teáskanál fűszerpaprika

Tipp, ha előre dolgoznál: előző nap készíts el minden lépést addig, amíg a tofuszeleteket be nem csomagolod egy konyharuhába. Ezután tedd a becsomagolt tofut a hűtőbe éjszakára. A sütés és tálalás napján folytasd a maradék lépésekkel. A vegán sonka frissen, melegen a legfinomabb!

Így készül a vegán sonka

- Melegítsd elő a sütőt 190 °C-ra.

- Állítsd a tofut a keskeny oldalára, majd készíts kis vágásokat egy éles késsel – mindegyik vágás körülbelül 1–2 cm mély legyen, tehát ne vágd át teljesen.

(Megjegyzés: ha nem magas fehérjetartalmú tofut használsz, lehet, hogy csak 5 szeletet tudsz belőle vágni.) Vágd fel a tofut 6 szeletre az előzőleg bemetszett vonalak mentén. Ezek segítenek, hogy egyenletes darabokat kapj. Ezután rétegezd a szeleteket egy konyharuhába, és tedd félre, amíg elkészíted a fűszerpácot.

Fontos: a konyharuha egy teljesen tiszta, pamut anyagból készült, szöszmentes törlőruha legyen!

Mivel magas fehérjetartalmú tofut használsz, eleve elég száraz az állaga, de minél több nedvességet tudsz kiszívni belőle, annál jobban magába szívja majd a fűszereket és a pácot. Minél ízesebb lesz a tofu, annál finomabb lesz a sütés után is. Ha van egy kis extra időd, hagyd a tofuszeleteket hosszabb ideig a konyharuhában, hogy még több nedvességet eltávolíthass belőlük.