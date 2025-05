Tücsökből készült fagyi hódít a Balatonnál – Ilyen íze van a Ciripellának

Egy tatabányai cukrászdáról eddig is tudni lehetett, hogy nem riad vissza az extrém fagylaltízek kísérletezésétől: sör, pacal, csirkepaprikás vagy épp zsíros kenyér is szerepelt már a kínálatukban. Most azonban egy másik alkotó, Pálfi Attila, balatonmáriafürdői cukrász került a figyelem középpontjába: ő álmodta meg a Ciripellát, a tücsökfagyit – egy karamellás-mogyorós édességet, kis tücsökkel megbolondítva.

Tücsökfagyi hódít a Balatonnál

Forrás: Kemma.hu

A tücsökfagyi finom!

Pálfi Attila nemcsak megalkotta a különleges fagylaltot, de benevezte a Balaton fagyija 2025 versenyre is. A Kemma munkatársai a helyszínen meg is kóstolták a Ciripellát, és az ízélmény kellemes meglepetést hozott: karakteres karamell és mogyoró jegyek mellett a roppanós betét sem volt zavaró – sőt, még különleges textúrát is adott az édességnek.

„Ez még a lángosos fagyimnál is jobban fogy. Már rendelnem is kellett újabb adag tücsköt” – mesélte Pálfi a lapnak. Elmondása szerint a vendégek meglepően nyitottan fogadják a szokatlan fagylaltot: „Nemcsak a bevállalós fiatalok kóstolják meg, hanem idősebb vendégek is bátran kipróbálják.”