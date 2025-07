Tudod, hogy mit művel a pasid, amikor nem vagy otthon? Erre biztos, hogy nem gondoltál

Lehet, hogy te is igazi luxusként éled meg az otthon töltött időt. Ezzel a pasik is így vannak. Nemrég egy világhírű online hírportál globálisan kifaggatta őket, mit is tesznek, ha egyedül maradnak. Egy pár mókás, titkos tevékenységet gyűjtöttek össze.

A pasik is csak jól akarják érezni magukat

Forrás: Shutterstock

A pucér pasi

A pucérkodás lehet, hogy meglepő wellness neked is, de van, aki egy gatyaletolással indít, majd egy óriási kajahalmot készít el, és csendben leül olvasni. De olyan is van, aki teljesen pucérra vetkőzik, és meztelenül járkál a házban ilyenkor, ő azt állította, neki ez az igazi szabadság érzése.

A sorozatrajongó

Biztos van olyan sorozat, ami te sem néznél meg sohasem a pároddal. Ezért van az, hogy bizonyos férfiak ilyenkor a kedvenc sorozataikat nézik, legyen az barkácsolós, autós, vagy túlélős.

A fürdőző

Te ettől mennyire akadnál ki? Az egyik megkérdezett szerényen bevallotta, magányában egy lazító habfürdőt vesz. A rózsaillatot részesíti előnyben, és azért teszi ezt egyedül, mert a barátnője előtt cikinek érezné.

A ropogtató

Téged is zavarnak bizonyos hangok? Egy férj elárulta, hogy felesége rühelli a ropogás hangját, így mikor a nő nincs otthon, bizony előkerül a csirkeszárny és a csipsz, és mehet a roppanás, közben pedig régi meséket néz.

A tomboló Megasztár

Téged is idegesít, ha a pasid dudorászik, mert olyan hamis, hogy a környék madarai is messzire menekülnek? Az önjelölt dalnok, amikor párja nincs otthon, teli torokból szokott énekelni, és a vad táncolásba is kezd.

Az agglegényt szimulálók

A következő elfoglaltság egyáltalán nem meglepő: Xbox. Egy családfő pedig strandolni szokott egyet, majd mirelit pizzát készít és filmeket néz, egy erős koktél és a kutyája társaságában, és kedvence segít eltakarítani a maradékokat is, így nagy káosz sem marad.

A séfek

Nem hiszed el, de a férfiak ilyenkor főznek is. Persze maguknak igazi pasis kajákat, például steaket, vagy ehhez hasonlót, amit a partnerük nem szeret, majd egy kis whiskyvel öblögetik.

A lázadók

A lázadó apukák vagy üvöltő zenét hallgatnak, vagy például olyan helyekre is felengedik a kutyát, ahová nem szabad feküdnie.