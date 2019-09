A színész szerencsésnek érzi magát, hogy sikerült legyőznie a kórt, ugyanis túl későn fordult orvoshoz. Éppen ezért arra biztat mindenkit, hogy ha gyanús tüneteket észlel, ne várjon, forduljon orvoshoz. Haagen Imre az orvosnál már azzal szembesült, hogy áttétes rákja van.

„Egy dudor keletkezett a nyakamon, nem foglalkoztam vele, nem éreztem, hogy baj lenne, kellemesen teltek a napok. De mivel nem múlt el, nagy nehezen csak elmentem az orvoshoz. Olyan volt, akár egy filmben, amikor elérkezett az igazság pillanata: »üljön le, művész úr, önnek áttétes rákja van«. Felröhögtem, biztosan összekeverték a leleteket. De nem. Kiderült, laphámrákom van, valahol az orrnyálkahártya területén, a dudor a nyakamon pedig már a nyirokcsomóban képződött áttét..." - meséli a színész a Story magazinban.

Imre azt is elárulta, hogy nem volt könnyű a gyógyulás, de a családját is nehéz volt szembesíteni a helyzettel. A színész 30 kilót fogyott a kezelések alatt, amikor a haja hullani kezdett, inkább levágatta. Sokáig csak feküdni bírt, se enni, se inni nem tudott, előfordult, hogy sürgősen infúzióra kellett kötni. "Közben tudatosan és elszántan hittem, hogy meggyógyulok, mert én egy igazi túlélő vagyok! Kellett persze hozzá a szeretet is, no meg a jövőbe vetett hit" - meséli a színész.