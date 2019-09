Még nem készült el Andy Vajna sírköve, de Timi addig is rendszeresen látogatja és gondozza néhai férje sírhelyét. Nemrég meg is mutatta rajongóinak, milyen virágokat ültetett nagymamájával együtt, és azt is elárulta, hogy november elején már készen lesznek a sírhely gránitból készült alapjai.

"Nagyival eljöttem a temetőbe, és elültette a muskátliját, amit nevelgetett. Én meg hoztam a szívecskés koszorút, amit szoktam" - írta Timi.