Etyek felé vették az irányt A helyettesítők, akik ezúttal egy borászat őszi munkálataiba kapcsolódtak be. Először a szüretből vette ki a részét a két jómadár, azonban mint mindig, most is a munka könnyebbik végét szerették volna megragadni. „Ezek az őszi-téli munkák sokkal fárasztóbbak, mint mikor nyáron a strandon vagy egy fesztiválon dolgoztunk. A szüretelés meg aztán végképp izzasztó. Egyéni módon közelítettem meg a szőlőfürtök szüretelését. Mindegyiket leteszteltem mielőtt beletettem volna a ládába. Így minőségellenőr is voltam" – mondta a Sláger TV-n látható műsor kapcsán Bárdosi, aki nem bírta ki mókázás nélkül ezt a munkanapot sem.

„Mindig ugratom Norbit, hol a korával, hol a kondijával. Szeretem megtréfálni, ha lehetőség adódik rá, meg is teszem. Most is ez történt. Mikor a szüreti ládákat mostam ki a vízsugárral adtam Norbinak is. Bár előre kérte, hogy ne vizezzem össze, de „véletlenül" pont irányába vitt a kezem" – mondta nevetve Bárdosi, akit kollégája igencsak letorkollott. Sőt, a visszavágás sem maradt el.