Molnár Gusztáv színész őszintén osztotta meg az alkohollal vívott küzdelmét, amire majdnem ráment a kapcsolata is. Nehéz utat járt be, mire sikerült letennie a poharat, és azért nyílt meg szenvedélybetegségéről, hogy másoknak is segítsen a betegség leküzdésében.

"Elmentek mellettem az évek, a többiek már öltönyben jártak, volt kocsijuk, én meg, közel a harminchoz még mindig részegen mentem haza hajnalban. Ha társaságban voltam, idegesített, hogy a többiek milyen lassan isznak, nem egyszer otthagytam őket, elmentem a kocsmába, és inkább egyedül, de gyorsabban ittam" - árulta el a Bestnek. Párját, Ildikót is nagyon megviselte a színész problémája, ami a közös gyermekük születése után sem szűnt meg. "Végül, ma jól tudom, nem volt más választása, válaszút elé állított: inni és szórakozni akarok, vagy gyereket nevelni és boldog családi életet élni. Elzavart otthonról, hónapokon át egyedül éltem egy kis garzonban" - tette hozzá. Persze ő is sokszor próbált fogadalmakat tenni, de nem szakított az itallal. A legsötétebb percben zokogva Ildi elé térdeltem, és mindenre megesküdtem, hogy leteszem a poharat, de ittam tovább" - mondta Gusztáv, akin végül az Anonim Alkoholisták nevű szervezet segített, de nem elsőre. "Másodszor is nekifutottam, mert sikerült belátnom, túl gyenge vagyok és elvesztettem az irányítást. Nehéz volt ezt kimondanom, de sikerült. Rájöttem, nem vagyok rossz ember, hanem beteg, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, és hogy nem szégyen segítséget kérnem. Minden alkoholistának azt javaslom, lássa be, gond van, a tagadás ugyanis a legnagyobb ellenség. Aztán azt, hogy beteg, és merjen segítséget kérni, ne szégyellje magát. Azt is el kell fogadni, hogy az nem működik, hogy fokozatosan kevesebbet iszom, vagy csak ritkán, egyszerűen le kell tenni a poharat" - mondta. Ő már két éve egy kortyot sem iszik.