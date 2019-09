Ahogy a Life.hu is beszámolt róla, szerdán este Will Smith ingyenes születésnapi koncertet adott Budapesten, a Bazilika előtti Szent István téren. A születésnap persze nem igazi ünnep torta nélkül, amit nem mellesleg egy magyar cukrász készített el.

Damniczki Balázs székesfehérvári cukrászt érte a megtisztelő felkérés, hogy elkészítse Will Smith születésnapi tortáján, amit egyébként a Bazilikánál felállított színpadra toltak be a kocert alatt. Balázs a FEM3 Café-n mesélt arról, hogy milyen anyagot küldtött neki a stáb, ami alapján elkészült az egyébként csoki és málna ízesítésű torta. Will Smith stábjának egy extra kérése is volt a cukrász felé, mivel tudták, hogy székesfehérvári a cukrászda, két ugyanolyan tortát rendeltek, hogy ha esetleg történne az egyikkel valami út közben, akkor se maradjon el a színész köszöntése.