A 28 éves spanyol énekes, Alvaro Soler többször járt már Magyarországon, világsikerének kulcsa a Sofia című dala lett, ami 600 milliós megtekintésnél jár a videómegosztón. Exkluzív interjúban mesélt a legismertebb spanyol énekes a Life.hu-nak, amiben többek közt azt is elárulta, jelenlegi életszakaszában a zene mellett mi a legfontosabb dolog, ami teljessé teszi az életét.

Két éve, amikor Budapesten voltál és interjút készítettünk, a „Sofía" sikereiről is beszéltünk. Ez most 600 milliós megtekintésnél jár YouTube-on. Nagy rajtad a nyomás, hogy ezt meg kellene előzni? Elvárják tőled?

Őrületes ez a megtekintésszám, de nem érzek ilyen nyomást jelenleg, főleg nem a „Sofía"-val, ami egy jelenséggé vált. Nem próbálkozok ugyanolyat csinálni, azt szeretném, hogy minden dalnak legyen meg a maga sajátossága. Olyat nem lehet csinálni, hogy bemegyek a stúdióba és elhatározom, hogy „most megírom a Sofía 2.0-t". Ez nem is lenne egészséges, mert mindig ezen kellene idegeskedni. Sosem tudok majd jobb dalt írni, mint a „Sofía", legalábbis mostanában, mert az időzítés is nagyon fontos.

A legújabb világslágered a „La Cintura". Jó úton halad?

YouTube-on nem hiszem, hogy hasítana. (168 millió megtekintés. - szerk.) Azt is meg kell vizsgálni, hogy a „Sofía"-nak miért van annyi megtekintése YouTube-on, miközben Spotify-on jóval kevesebb, ahol például a „La Cintura" meg is előzi hallgatottságszámban. Ugyanis az elmúlt két évben jóval több Spotify-felhasználó lett, mint a „Sofía" idejében volt. Mindez ugyebár nagyon sok mindentől függ: a piactól, illetve az emberek zenehallgatási szokásaitól is. Szóval a „La Cintura" nem fogja megdönteni a 600 milliós megtekintést YouTube-on, de Spotify-on már 220 milliós hallgatottságnál jár, ami úgyszintén elképesztő.

Mostanában az Instagramodon többször is megjelent a természet védelme, a műanyag elleni harcod. Miért fontos ez neked?

Van egy ok, amiért belekezdtem mindebbe. Néhány barátommal, akiket Barcelonában ismertem meg, sok év után találkoztunk Belgiumban, ahol van egy vállalati alapítványuk. Azzal foglalkoznak, hogy megmutassák, hogyan lehet könnyedén fenntarthatóbban élni, mert az emberek többsége abban a hitben él, hogy a fenntarthatóság nagyon komplikált. „Hogy tudom csökkenteni a hulladékot?" „Hogy lehetne jobban vigyáznom a környezetre?" Amikor az emberben felmerülnek ezek a kérdések, nehéznek találja őket és inkább meg sem próbálkoznak. A barátaim alapítványa, pontosan ez ellen küzd, hogy ne így gondolkodjon a társadalom. Velük dolgoztam ki, hogyan tudnék hozzájárulni a természet védelméhez. Azóta a fesztiválokra 19 literes vízautomatákkal járunk és terveztünk egy olyan kulacsot, ami teljes mértékben én vagyok, illik ahhoz, amit csinálok. Régebben rengeteget pazaroltunk fesztiválszezonban, ugyanis mindenhol fél literes PET palackok voltak: ittunk belőlük két kortyot, elfelejtettük, melyik volt a miénk és bontottuk a következőt, de most már a banda és a crew minden tagjának van egy ilyen kulacsa, és ezeket használjuk koncertezés közben.

Egyre nagyobb teret hódít a spanyol nyelvű zene, több világsztár is hozzányúl. Mit gondolsz, elősegíted azt, hogy egyre többen válasszák a spanyolt tanult nyelvnek?

Úgy gondolom, hogy igen, bár nem ez volt a szándékom. Napról napra többen írják és mondják, hogy a dalaimmal tanulnak spanyolul, amin még mindig elképedek, hogy „azta, hát ez csodálatos!". Azt is megtudtam, hogy Hollandiában több iskola a dalaimat használja a dolgozatokban, sőt a tavalyi érettségiben az „El mismo sol"-t kellett meghallgatni a vizsgázóknak. Teljes mértékben elámultam, ez nagyon szívmelengető. Számomra ez a művészet célja, segíteni az embereket valamilyen úton-módon, hogy boldoggá váljanak, vagy ebben az esetben akár tanulásra is ösztönözzön. Ez hihetetlen és fantasztikus dolog.

Ha már ilyen mértékben hozzájárulsz a spanyol nyelv ügyéhez, a spanyol királyi család nem tervez kulturális világ-nagykövetnek kinevezni?

Egyelőre nem tudok róla, legalábbis nem hiszem, hogy kineveznének ilyen posztra, de majd meglátjuk, sosem lehet tudni.

Az új albumoddal bejártál több országot, mint például Belgium, Svájc, Olaszország, Magyarország. Mire van időd egy ilyen turnén, csak beszállsz a buszba, koncertezel és már mész is tovább?

Igen, sajnos nagyon sokszor ez történik. Ma elmentünk egy kicsit fürödni egy aquaparkba, ahol nagyon jól éreztük magunkat, bár lehet, hogy nem éppen tipikusan magyaros program, de nagyon jó volt. Természetesen Budapest gyönyörű volt, amikor 2 éve voltam, de akkor is nagyon kevés helyre tudtam ellátogatni, így vissza kell majd térnem, hogy jobban megismerhessem. Mindig ez történik, nagyon szép városokba és helyekre megyek, néha sikerül felfedezni őket, néha nem. Viszont mindig a pozitív oldalát nézem: nagyon sok helyre van szerencsém eljutni, s bár néha kevés időt tudok ott eltölteni, de ha megtetszik, elhatározom, hogy vissza fogok oda menni nyaralni.